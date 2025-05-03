父喪守孝恐「大不敬」？黃國昌回應參加白沙屯媽祖進香質疑

民眾黨主席黃國昌今天到雲林縣北港鎮參加白沙屯媽祖進香，他說相關的禮儀、相關的習俗，都跟朝天宮這邊有做過確認。（記者李文德攝）

2025/05/03 10:47

〔記者李文德／雲林報導〕苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香今（3）日將抵達雲林北港朝天宮。民眾黨主席黃國昌率黨公職到北港華勝路發送物資。不過民眾疑問，黃父剛辭世，守喪未滿一年，恐「大不敬」。對此黃國昌今天也回應。

依照民眾黨昨公布黃國昌行程，預定9點30分至11點在北港煎粿、準備肉粽與民眾互動等候媽祖鑾轎，11點至12點30分隨媽祖鑾轎至朝天宮，12點30至50分參與朝天宮內安座儀式並團拜。

請繼續往下閱讀...

今早黃國昌在北港街頭出現時，有民眾質疑，黃父不是今年1月才離世，照傳統習俗應該守喪一年才對。更有不少網友昨晚得知行程後批評「有夠穢氣」、「大不敬」、「超級愛蹭又不懂台灣廟宇禮儀……」，網路輿論炸鍋。

對此，黃國昌上午受訪指出，相關的禮儀、相關的習俗，都跟朝天宮確認過，相信媽祖慈悲，民進黨拿這種事情來進行政治攻擊，真的大可不必。

朝天宮董事長蔡咏鍀的姐姐蔡春綢表示，事前問過朝天宮，廟方給的回覆是「媽祖是慈悲」，守孝和拜媽祖不會衝突，希望信徒不要被習俗阻礙，「因此我秉持了一個『隨緣自在』這個心情，走入媽祖的一個慈悲的懷抱」。

黃國昌說：「我必須要老實說啦，柯主席沒有辦法像往年一樣參加這一次媽祖進香。民眾黨全黨上下，心裡面都覺得非常的難過。我相信媽祖也會保佑柯文哲。」

至於蔡壁如被停權一個月，黃國昌說，中評會是獨立行使職權，因此都沒有過問。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法