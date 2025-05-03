反罷免開始催票！朱立倫喊話全黨百日團結為民主自由而戰

雖然中選會尚未針對罷免案審核通過進入第三階段投票程序，朱立倫已經開始催票，呼籲大家「一起走進投票所，反擊到底！」 （截圖自朱立倫臉書）

2025/05/03 10:35

〔記者施曉光／台北報導〕公民團體罷免藍營立委第二階段連署近日紛傳捷報，國民黨主席朱立倫今日在臉書發文向全黨喊話，未來100天所有黨公職人員都要團結一心，「這場戰爭，我們一定要贏」，並強調此役不是為黨而戰，而是為中華民國、人民以及民主自由的未來而戰。

朱立倫還說，「當『綠共』成為事實，『戰獨裁』就是義務！」雖然中選會尚未針對罷免案審核通過進入第三階段投票程序，朱立倫已經開始催票，呼籲大家「一起走進投票所，反擊到底！」

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朱立倫表示，賴清德總統上任1年來，對內鬥爭、對外無能，除了家暴，一事無成，上月26日有25萬人站上街頭，不是因為國民黨或民眾黨號召，而是賴清德執政無能、鬥爭成性，把人民逼出來的！

朱立倫抨擊賴清德，對內用司法打壓異己，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹遭收押、國民黨基層幹部遭約談，罷免綠委的志工被監控、打壓，讓整個台灣陷入言論寒冬，對外面對美國突如其來的32%關稅懲罰，賴政府毫無預警、毫無作為，仍在搞報復罷免，「這不是執政，是清算！不是拚經濟，是摧毀民主！」

朱立倫並表示，當5位國民黨台北市立委被列為政治追殺對象（罷免），全黨都要勇敢站出來，不能讓民進黨把立法院變成一言堂，讓民主制度被一刀刀割裂，大家要用選票反擊，用「不同意罷免」守住台灣的民主防線。

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