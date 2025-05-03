園丁落跑傅崐萁喊「司法迫害」 沈伯洋：國民黨跟著一個騙子上失速列車

民進黨立委沈伯洋表示，傅崐萁就是一個騙子，然後整個國民黨跟著一個騙子上失速列車。（圖擷取自沈伯洋臉書）

2025/05/03 15:54

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署偵辦國民黨立委傅崐萁競選小物涉賄案，其中被告、傅崐萁家管家兼園丁李慶隆在遭到搜索後人間蒸發。傅崐萁稱「明明已經查過的舊案，檢調卻重啟調查，司法迫害！」對此民進黨立委沈伯洋表示，傅崐萁就是一個騙子，然後整個國民黨跟著一個騙子上失速列車。

沈伯洋在臉書PO文表示，關於傅崐萁管家被通緝的事情，傅崐萁又再說，「明明已經查過的舊案，檢調卻重啟調查，司法迫害！」真相是，以前被查過的賄選案，跟現在這個要查是否有境外資金，和商業會計等問題，根本是不同案子。

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沈伯洋指出，礦石稅也是，說什麼都勝訴合法，傅崐萁幾十個敗訴，跟後來徐榛蔚勝訴的案子，根本是不同案子，每天都可以睜眼說瞎話，只會造謠、威脅，明明不是自己提的法案，還敢落落長寫在臉書，臉皮到底有多厚？

沈伯洋續指，傅崐萁罷免案送出，花蓮選委會弄了一整天，為什麼？因為只有5個人幫忙點收，為什麼只有5個人敢出來做這些工作？這個結構性問題誰造成的？整個花蓮的恐懼誰造成的？

沈伯洋直言，就是一個騙子。這位騙子，請把花蓮還給台灣。「都還不用說你親中咧」。

立委沈伯洋。（資料照）

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