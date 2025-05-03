傅崐萁二階罷免連署初點32766份 中選會：沒用尺量、勿造謠

花蓮縣選委會外昨晚聚集大批民眾，都是擔心連署書清點遭刁難，現場挑燈夜戰到11點多才清點完成。（記者花孟璟攝）

2025/05/03 10:00

〔記者李文馨／台北報導〕花蓮罷團昨（2）日將二階連署送花蓮縣選委會，卻傳出清點進度緩慢、疑似刁難，網紅「八炯」質疑選委會挑出比例縮放超出0.001公分的連署書。中選會表示，花蓮縣選委會並未有以任何尺寸工具量測連署名冊格式，並強調，選委會人力有限且依法行政而辦理初點作業，收件初點數為3萬2766份。

「八炯」昨晚發文表示，他們到花蓮選委會繳交169%的罷免連署書後，傅崐萁管家離奇失蹤被通緝，而罷團志工前往花蓮選委會盯哨排班，從早上10點交件後，到現在還沒盤點完，原因是花蓮選委會拿出「尺」一張一張的量，比例縮放只要超出0.001公分都挑出來，現在地方選委會是比中選會大了是不是。

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中選會今天透過新聞稿指出，花蓮縣選委會並未有以任何尺寸工具量測連署名冊格式之事，網傳「花蓮縣選委會一張張去量0.001公分的誤差」，與事實不符，請有心人士勿一再造謠。

中選會強調，花蓮縣選委會人力有限且依法行政而辦理初點作業，在人力極為有限的嚴峻條件下，選務人員仍戮力從公完成初點作業。昨日早上花蓮縣選委會收到花蓮縣選區立委傅崐萁罷免案二階連署名冊送件後，進行初點作業程序，收件初點數為32766份，花蓮縣選委會將與花蓮縣政府戶政機關進行相關查對作業。

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