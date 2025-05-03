傅崐萁管家李慶隆涉賄潛逃 林楚茵：黃國昌被摸頭不咆哮？

民進黨立委林楚茵今質疑，若傅崐萁的修容組競選小物合法，李慶隆何必潛逃？民眾黨主席黃國昌是否早被傅摸頭、怎不出來咆哮？（資料照）

2025/05/03 09:38

〔記者陳政宇／台北報導〕台北地檢署偵辦國民黨立委傅崐萁競選小物涉賄案，其中被告、傅崐萁家管家兼園丁李慶隆在遭到搜索後人間蒸發。對此，民進黨立委林楚茵今（3日）質疑，若傅崐萁的修容組競選小物合法，李何必潛逃？此案猶如民眾黨前黨主席柯文哲的橘子翻版，民眾黨主席黃國昌是否早被傅摸頭、怎不出來咆哮？

傅崐萁被質疑透過花蓮「戰天下」公司，向多名國民黨立委提供優惠競選小物，名嘴溫朗東懷疑中共藉這些小物介選，告發傅崐萁等人；台北地檢署3月指揮調查局北機站，搜索傅崐萁管家李慶隆台中住處後，李就呈失聯狀態。

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林楚茵今天在臉書發文，國民黨是犯罪集團大本營，從死人連署、偽造文書，到傅崐萁為首的「競選小物案」，現在傅「最信任管家」李慶隆竟然被搜索後，拔車牌、串通律師直接消失搞失蹤躲檢調，李到底怕什麼？是「被」消失還是自己躲起來？

林楚茵說，如果修容組競選小物真的像傅崐萁說的合法，那李慶隆何必潛逃？難道是國民黨「競選小物案」牽扯太多國民黨立委，擔心立委直接團滅，乾脆讓李先跑路嗎？

「道德長城黃國昌怎麼不出來咆哮？」

林楚茵指出，傅崐萁被爆涉賄、管家潛逃，猶如柯文哲橘子翻版；黃國昌不譴責、不吭聲，還在裝聾裝瞎嗎？還是藍白根本同流合污，國昌小弟早就被傅大哥摸頭了？

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