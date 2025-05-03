剴剴案輿論疑被操作 李忠憲：應分辨誰該被究責、誰在消費悲劇

剴剴遭劉姓保母姊妹虐死案，引發眾怒，一群自稱關注「剴剴案」的家長們近期發起上凱道活動，但遭質疑背後有政黨或其他勢力介入。（圖為剴剴網路媽媽群提供）

2025/05/03 12:49

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市保母虐童致死案（剴剴案）受到社會高度關注，近日卻傳出有人號召510上凱道舉辦「護兒集會」，粉專帳號卻PO出大量中國人的照片，引發外界質疑，但仍有不少民眾支持。成大教授李忠憲對此發文強調，喊錯對象的正義，就是幫兇，並質疑真正的正義，應該針對這些具體的權力者與機構，部分自媒體還扮演混淆視聽的角色，呼籲應分辨誰該被追究責任，誰在消費悲劇。

李忠憲在臉書發文指出，「看清權責，才叫公民；瞎起鬨，只是工具人真正的愛，是敢對權力者開火；盲目的愛，只會讓操弄者得逞」。

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李忠憲表示，剴剴的悲劇，是這個社會共同的創傷。一個孩子，本該在有愛的家庭裡長大，卻因為制度失靈，陷入惡魔保母的手裡，最終失去了生命。

李忠憲強調：「我們要問，責任在哪裡？是新北市政府，因為保母證照問題，強行將剴剴從原本有愛的周媽媽家中帶走；是台北市政府，把剴剴交到毫無監管的保母手中，釀成慘劇；是兒童福利聯盟，作為中介，沒有擔起應有的監督責任。」李忠憲也批評，在事發後，雙北市府忙著壓新聞，國民黨議員忙著護航蔣萬安，甚至放任調查會議流會。這些人，才是剴剴之死的幫兇。

李忠憲直言，真正的正義，應該針對這些具體的權力者與機構，而不是含混地漫罵、被帶偏。但偏偏，當大家還在痛心疾首的時候，510「護兒集會」浮上檯面，背後開始出現大量來路不明的帳號，AI生成圖文、來自中國的宣傳、臉書、IG、Threads上一波又一波的帶風向，

李忠憲也批評，令人憤怒的是，台灣的自媒體如百靈果，竟也推波助瀾，扮演了混淆視聽的角色。在沒有釐清責任、沒有戳破權力結構之前，便盲目帶動群眾情緒，這不是公民意識的展現，而是一場集體被操弄的表演。

李忠憲強調，我們需要搞清楚，什麼是灰色宣傳，並指這是一種利用悲劇與情感作為工具的操作，把真正的責任模糊掉，把焦點從地方轉向中央，甚至輸出到對台進行認知作戰的對岸。

李忠憲質疑，它利用我們的同情心、善意、憤怒，把我們變成自己都沒察覺的棋子。剴剴之死，本該成為社會集體反省的契機。可是一旦我們上街卻喊錯對象、批錯政府、跟著百靈果這類帶風向的聲音起舞，這份正義就淪為鬧劇。

李忠憲也強調，「喊錯對象的正義，就是幫兇；失去理智的愛，就是共犯」。要真正為剴剴討回公道，我們必須學會分辨誰該被追究責任，誰在消費悲劇，誰在扭曲輿論。否則，不只是剴剴，下一個受害的，還會是更多無辜的孩子、更多以為自己正義凜然、卻被利用的台灣人。

李忠憲在文末也提醒，「跟那些510上街頭的人保持距離」、「剴剴需要正義不是鬧劇」。

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