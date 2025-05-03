Meta稱臉書未迎合中國審台灣貼文！ 杜奕瑾：自我感覺良好

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾。（資料照）

2025/05/03 10:06

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕社群平台「臉書」（Facebook）離職高層前陣子爆料，臉書曾為了進入中國市場，開發出針對台灣、香港用戶的審查工具。臉書母公司Meta昨（2）日聲明，從未接受中國政府對台灣用戶的內容審查。對此，「台灣人工智慧實驗室」創辦人杜奕瑾表示，Meta的回覆也「很中國」，「自我感覺良好」。

杜奕瑾在臉書PO文分享網友的質問Meta發出聲明的留言，「臉書台灣市場是不是屬於大中華區？大中華區是不是遵守一個中國的法律？」；「在台灣有哪一個台灣人掌管過臉書在台灣的審查？」杜奕瑾稱，台灣科技圈不大很好問，這兩個他都知道內部的答案；Meta可能想告訴我們「你的文章被刪、降觸及一切都是你們自己行為造成的」，「我所經歷的都是真實的（留言），你要告訴我自己員工爆料的是謠言」？

請繼續往下閱讀...

杜奕瑾列出多位臉書離職高層的爆料內容，2018 Christopher Wylie 揭發康橋分析事件，臉書藉由境外公關公司操作超過200場民主國家選舉；2020 Sophie Zhang 揭發臉書放任網軍帳號，她聲稱想處置這些帳號、保護選舉公正卻遭免職；2021 Frances Haugen 揭發臉書演算法不道德放大假消息與仇恨言論，造成民主與未成年人受到傷害。臉書知道但拒絕修正；2025 Sarah Wynn-Williams 揭發臉書為180億美元廣告收益，與中國合作對台灣與香港進行言論審查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法