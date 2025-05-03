涉幽靈連署！國民黨台中書記長陳劍鋒、一組總幹事伍康龍聲押

台中地檢署當庭逮捕國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒（圖左），向法院聲請羈押禁見中。（記者廖耀東攝）

2025/05/03 08:58

〔記者張瑞楨／台中報導〕中央選委會上月告發罷免台中市國民黨、民進黨5位立委第一階段「提議前死亡」案，且以罷免民進黨立委蔡其昌、何欣純分別83人與66人「死亡連署」最嚴重，台中地檢署昨天指揮調查員搜索國民黨台中市黨部與清水區、大雅區黨部等8處所，約談傳喚市黨部9名黨工漏夜偵訊，檢察官當庭逮捕書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍，聲請羈押禁見。另6名黨工交保，1黨工請回。

國民黨黨工另6人10萬至20萬交保

檢方聲押的理由與罪名包括涉嫌刑法的偽造文書罪、個人資料保護法的非法利用個人資料、公職人員選舉罷免法的未經同意偽造、假冒提議等罪，且犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證之虞與羈押的必要性，諭知當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見。

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其他被告國民黨黨工，包括太平區黨部執行長王忠輝與副執行長程翌全，以及大里區黨部執行長洪麗香等6名黨工，各10萬至20萬元交保，均限制出境出海；其餘被告黨工1人與證人4人諭知請回。

罷藍委約談6人 漏夜偵訊後全部請回

另外，包括新北地檢署、台北地檢署等，陸續針對幽靈連署案，搜索偵辦國民黨陣營，導致國民黨主席朱立倫等人，質疑「辦藍不辦綠」，中檢昨天不是只有針對罷免蔡其昌、何欣純的國民黨陣營傳喚搜索，而是兩陣營都一併偵辦，昨天也同時傳喚偵辦罷免藍委的陣營，一併偵辦罷免國民黨立委顏寬恒、廖偉翔、黃健豪的「提議前死亡」，約談被告與證人共6人，但沒有任何搜索，漏夜偵訊後，6人全部請回。

據指出，中檢約談的6人之中，以證人身分約談3人，包括罷免顏寬恒的領銜人1人，2名提議人與家屬，以被告身分約談3人，包括過世提議人的家屬，這3名被告，疑似填寫過世長輩的名字資料，當罷免的第一階段提議人。

中檢強調，本案事涉立法委員罷免提議程序的適法性疑義，攸關重大社會公益， 受社會輿論高度關注，中檢將秉持客觀中立立場，以審慎、嚴謹之態度， 儘速調查釐清案情。

此案源於中央選委會於上月（4月），針對全國各縣市罷免立委的幽靈連署現象，向最高檢察署告發41件涉嫌偽造或往生者（死亡者）連署，台中市部分，藍營或公民團體罷免民進黨立委蔡奇昌、何欣純，「提議前死亡」各83人與66人，公民團體或綠營罷免國民黨立委顏寬恒、廖偉翔、黃健豪中，「提議前死亡」依序為1人、3人與1人（合計5人），兩者差距懸殊。

台中地檢署當庭逮捕台中市黨部第一組總幹事伍康龍（圖中白衣者），向法院聲請羈押禁見中。 （記者廖耀東翻攝）

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