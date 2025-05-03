黃國昌將現身媽祖進香？吳靜怡提一問題：別為政治作秀影響信徒

針對民眾黨主席黃國昌稱將於今日現身白沙屯媽祖進香活動現場，吳靜怡發文批評，黃國昌父親才往生還沒對年，廟方人員也提醒未對年之前不能參與進香、法會等大型活動，吳靜怡呼籲黃國昌不要為了政治作秀，影響信徒的祈願。（資料照）

2025/05/03 08:56

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香活動吸引數十萬名信眾參與，不少政治人物也紛紛現身參加，針對民眾黨主席黃國昌稱將於今日現身進香活動現場，媒體人吳靜怡發文批評，黃國昌父親才往生還沒對年，廟方人員也提醒未對年之前不能參與進香、法會等大型活動，吳靜怡呼籲黃國昌適可而止，不要為了政治作秀，影響信徒的祈願。

苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖進香活動，於1日深夜出發徒步前往雲林縣北港朝天宮進香，今年吸引近33萬名「香燈腳」報名隨行，聲勢十分浩大。不過，吳靜怡在臉書發文質疑，「請黃國昌適可而止，不要為了政治作秀，影響30萬信徒的祈願！」

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吳靜怡表示，根據民眾黨公告，黃國昌將於今日上午9點半抵達雲林北港華勝路的民眾黨物資攤位迎接白沙屯媽祖，並將與數萬名香燈腳一同前往北港朝天宮進行團拜。

吳靜怡質疑，許多信徒都知道黃國昌年初時，父親才往生還沒對年，認為民眾黨應該要懂得尊重媽祖進香文化的傳統禮俗，她也轉述白沙屯拱天宮的副總幹事林幸福的說法：「媽祖是非常盡孝的女孩，我們學習媽祖精神時也要守孝道，服喪也是盡孝道的一環，因此百日之前不能入廟拜拜，未對年之前不能參與進香、法會等大型活動，都『不建議參加』，白沙屯（進香）活動是數萬人的祈願，我們要有謙卑的心，不能因自己的『不小心』而影響別人祈願。」許多人也是因此沒有參加遶境，靜靜看著直播參與。

吳靜怡批評，這兩天雲林縣縣長張麗善不只推了爐主，更是在彰化想要攔轎不成，醜態百出，也讓雲林立委丁學宗連署書收件量增加，她為此也呼籲「請政治尊重宗教，尊重更多信徒」。

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