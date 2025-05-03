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    會怕！國民黨高雄市黨部代收罷免二階連署「來路不明拒收」

    國民黨高市黨部公告罷免4綠委的二階連署代收點。（圖擷自中國國民黨高雄市黨部）

    國民黨高市黨部公告罷免4綠委的二階連署代收點。（圖擷自中國國民黨高雄市黨部）

    2025/05/03 08:38

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市黨部昨（2）日公告全市20餘處罷免4綠委的二階連署代收點，但近期國民黨多地黨部因涉入死亡連署被搜索，高市黨部特別要求「送件時攜帶身分證件」，強調「來路不明的連署單一律拒絕代收」！

    推動罷免民進黨立委黃捷、許智傑的公民團體「高雄雙罷劫」負責人徐尚賢4月20日羈押禁見，國民黨高雄市黨部之前撇清關係，強調完全沒有介入「高雄雙罷劫」的行動，僅提供一階連署代收服務，這次配合黨主席朱立倫一聲令下，所有民代全力協助罷綠選區二階連署，市黨部昨天公告，針對罷免黃捷、許智傑、平地原住民立委陳瑩、山地原住民立委伍麗華等4人，全面啟動20餘處黨部及各議員服務處的連署代收站。

    但國民黨各地黨部近來因死亡連署，紛紛遭搜索，高雄市黨部特別強調，為避免有心人士利用代收點，可能混入不規範的連署表件，造成日後出現爭議，請於送件時攜帶身分證件到場，供現場收件工作人員核對身份，如不符合恕不代收。

    國民黨高雄市黨部表示，各代收點將加強核實送件人身分，並請送件人留下連絡資訊。基層支持者則提醒「要有警覺心一點，不要到時候又被檢警抄走了」，市黨部回應:「一定加強並嚴格貫徹送件人資料核對，來路不明的連署單一律拒絕代收!

    「高雄雙罷劫」團隊則感謝國民黨伸出援手，他們也會透過站點、流動、快閃等多種形式，持續連署宣傳，之後並規劃擴增更多新連署點及流動擺攤點。

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