批經濟學人「販賣台灣危機成癮」 謝金河：連3年恐嚇台灣

最新一期《經濟學人》報導指稱，美國與中國的關係因川普關稅正處於前所未有的低點，台海關係可能因美中高度對峙更加緊繃，《經濟學人》還警告美國總統川普恐為了避免和中國發生衝突，恐會「選擇放棄台灣」。（圖擷自臉書）

2025/05/03 08:43

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕最新一期《經濟學人》報導指稱，美國與中國的關係因川普關稅正處於前所未有的低點，台海關係可能因美中高度對峙更加緊繃，《經濟學人》還警告美國總統川普恐為了避免和中國發生衝突，恐會「選擇放棄台灣」。對此，財信傳媒董事長謝金河發文怒批，《經濟學人》連續三年恐嚇台灣、販賣台灣危機成癮。

「經濟學人販賣台灣危機成癮。」謝金河在臉書發文批評，這一期出刊的英國經濟學人雜誌再度以台灣危機為封面，「標題是：The Taiwan Test！副題是it’s closer than you think！大致上是說川普以美國利益為優先，美國威懾失色，中國崛起，武力強大，可能加速解決台灣問題」。

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謝金河質疑，經濟學人恐嚇台灣「不止這一次」，像是2021年的經濟學人封面放上台灣及週邊海域雷達及中華人民共和國國旗，把台灣定位為地表上最危險的地方，報導在當時也引起全球關注。

謝金河提到，他的好朋友范疇也曾不斷示警，呼籲台灣積極備戰，范疇還特別和曹興誠到靶場去打靶，「如今范疇走了，令人懷念！在那段期間，小英總統努力加強軍備，強化軍工產業」。

謝金河也直言，經濟學人努力販售台灣危機資訊，連續3年都以台灣會發生戰爭當封面故事，一再突顯美國放棄台灣，中國會武統台灣的言論。他也質疑，經濟學人始終不敢碰觸北京軍方的消息，因為「在同一段時間，中國國防部從李尚福，魏鳳和，到最近的魏軍，何衞東出事」，經濟學人卻不敢碰觸這個話題。

謝金河表示，這次川普祭出對等關稅，經濟學人又拿川普來說台灣，立結論暗示美國會放棄台灣！這是把台灣當軟肋。大家可以拿俄羅斯入侵烏克蘭為例，俄烏邊境是平原，坦克一開就進來，結果戰爭打了三年多還沒有停下來。台灣海峽有170公里，加上中央山脈屏障，台灣不會那麼脆弱！

謝金河在文末也強調：「我以為經濟學人連續三年對台灣的恐懼威嚇夠了，應該放過台灣，沒想到今年又再來一次，真的是販賣台灣危機成癮！」

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