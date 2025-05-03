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    罷傅32777→32766！花縣選委會14小時剔除11張 罷團：沒用尺量

    花蓮縣選委會外晚間聚集大批民眾，都是擔心連署書清點遭刁難，現場挑燈夜戰到11點多才清點完成。（記者花孟璟攝）

    花蓮縣選委會外晚間聚集大批民眾，都是擔心連署書清點遭刁難，現場挑燈夜戰到11點多才清點完成。（記者花孟璟攝）

    2025/05/03 06:14

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮罷免國民黨立委傅崐萁的第二階段連署書達到3萬2777張，遠超過門檻1萬9377張，催出大罷免全國達成率第一名，罷團昨（2）日送花蓮縣選委會，卻傳出清點進度緩慢、疑似刁難，上百人聚集縣選委會外關切，花了近14小時「高規格處理」至深夜11點多點完，僅剔除11張。罷免傅崐萁連署領銜人李美玲晚間11點多拿出收據，高呼「32766、刪惡去了了」，「大家可以安心回家休息了」！

    由於到昨晚9點縣選委會仍未點完，有志工在網路貼文「點這麼久，全台灣只有花蓮這麼刁難」？一度還傳出「縣選委會拿尺一張一張量」才會這麼久，引來縣選委會外不斷有民眾聚集，一度超過百人關切「包圍選委會門口」，警方也派員加強安全。

    罷免傅崐萁領銜人李美玲晚上11點多終於走出縣選委會，現場關心民眾爆出歡呼和掌聲，但整個清點過程冗長，從早上9點送件，約將近10點開始清點，整個過程經歷快14小時。

    李美玲雙手高舉選委會開出的公職人員罷免連署人名冊送件收據，明載數量是32766人，現場志工及民眾則歡喜迎接、高呼「刪惡去了了、32766」！李美玲說，前一天送件的台東縣、桃園市都只花兩、三小時就清點完成，也只有抽驗，花蓮卻是一張一張點，花了超過13小時，感覺花蓮縣特別「高規格」！

    李美玲指出，花蓮罷免傅崐萁二階段共3萬2777份送件，縣選委會相當謹慎，2日下午中選會也指派2幹部到花蓮協助，並澄清「選委會人員沒有一張張用尺量」，只針對列印比例公差太多，超過2.5公分的11份連署書被抽出，現場也有律師幫忙確認，所以清點後實際送件是3萬2766份，諧音「刪惡去了了」。

    她說，目前縣選委會只針對格式，不過實際內容查對則須由各戶政事務所進行，她也在現場宣布：「志工可以回家了，保留體力、備戰第三階段投票！」

    「微光花蓮」發言人W先生說，現場沒有監視器，擔心可能會有意外狀況比如失火，因此即使2日深夜清點結束，志工也現場排班輪替守夜，至少守護連署書安全至下週一各戶所領走連署人名冊，至於各戶所的保全空間等，已由議員楊華美、張美慧等協調縣府加強。

    罷免傅崐萁領銜人李美玲從選委會走出，高舉連署人名冊收據，高呼「32766、刪惡去了了」，宣布查對完成。（記者花孟璟攝）

    罷免傅崐萁領銜人李美玲從選委會走出，高舉連署人名冊收據，高呼「32766、刪惡去了了」，宣布查對完成。（記者花孟璟攝）

    花蓮罷免傅崐萁連署人名冊送件後，經過「嚴格一張張格式查對」，花超過13小時清點，晚上11分多才確認數字32766份，只有11份被挑出，展現超高合格率。（記者花孟璟攝）

    花蓮罷免傅崐萁連署人名冊送件後，經過「嚴格一張張格式查對」，花超過13小時清點，晚上11分多才確認數字32766份，只有11份被挑出，展現超高合格率。（記者花孟璟攝）

    花蓮縣選委會外晚間聚集大批民眾，都是擔心連署書清點遭刁難，現場挑燈夜戰到11點多才清點完成。（記者花孟璟攝）

    花蓮縣選委會外晚間聚集大批民眾，都是擔心連署書清點遭刁難，現場挑燈夜戰到11點多才清點完成。（記者花孟璟攝）

    花蓮縣選委會外晚間聚集大批民眾，都是擔心連署書清點遭刁難，現場挑燈夜戰到11點多才清點完成。（記者花孟璟攝）

    花蓮縣選委會外晚間聚集大批民眾，都是擔心連署書清點遭刁難，現場挑燈夜戰到11點多才清點完成。（記者花孟璟攝）

    進入花蓮縣選委會協助確認，律師劉佳渝說，縣選委會並未拿尺量，主要針對肉眼可見的差距。（記者花孟璟攝）

    進入花蓮縣選委會協助確認，律師劉佳渝說，縣選委會並未拿尺量，主要針對肉眼可見的差距。（記者花孟璟攝）

    花蓮罷免傅崐萁連署人名冊送件後，經過「嚴格一張張格式查對」，花超過13小時清點，晚上11分多才確認數字32766份，只有11份被挑出，展現超高合格率。（記者花孟璟攝）

    花蓮罷免傅崐萁連署人名冊送件後，經過「嚴格一張張格式查對」，花超過13小時清點，晚上11分多才確認數字32766份，只有11份被挑出，展現超高合格率。（記者花孟璟攝）

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