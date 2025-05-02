侯友宜當面籲賴清德勿內耗 卓冠廷：經濟學人證明亂源是國民黨

總統賴清德（左）、新北市長侯友宜（右）及經濟部長郭智輝（中）等，2日前往經濟部新北產業園區服務中心與業者座談。（記者劉信德攝）

2025/05/02 21:26

〔記者陳政宇／台北報導〕總統賴清德今（2日）赴新北市傾聽產業心聲，新北市長侯友宜當面呼籲，關鍵時刻不能用選舉思維治理國家、不能內耗誤判。對此，新北市議員、民進黨發言人卓冠廷表示，侯拿著「經濟學人」專文看圖說故事，又拿電力議題製造恐慌，但「經濟學人」內文證明台灣的亂源就是國民黨，「侯市長，還困在選舉思維的人是你。」

面對美國對等關稅挑戰，賴總統與執政團隊啟動產業傾聽之旅，今天前往新北市新莊區新北產業園區，與侯友宜聽取產業意見。侯談到，在這個關鍵時刻，不能用選舉思維治理國家，「我們不能內耗誤判，希望大家團結面對，不然下一次付出的代價，不僅是關稅危機，還有國家生存危機」。

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對此，卓冠廷晚間在臉書撰文表示，賴總統今天親赴第一線和新北廠商會談，侯友宜出席，一來拿著《經濟學人》專文封面看圖說故事，二來又在拿電力問題出來製造恐慌。但不管談能源，還是談國際，侯都是自曝其短。

卓冠廷回顧，去年侯友宜大談能源政策，卻搞不清楚台灣再生能源發展狀況、還說不清楚「理想的電力配比」，被描述成「廢話很豐滿能力很骨感」？建議侯該看資料的時候還是要看資料，否則說出口的全是政治語言，正好痛打自己的臉。

卓進一步說明，過去兩年台灣備轉容量從未低於6%，更從未亮過顯示吃緊的橘燈，侯友宜卻持續炒作恐慌，還刻意忽略備載容量低於15%時，多為歲修與節能調度所致，是為了更高效、更乾淨的能源轉型布局。

此外，卓冠廷指出，侯友宜舉《經濟學人》，建議不要只看封面，也要看內文，因為裡面正好證明，台灣的亂源就是國民黨。第一，何謂「最壞的結果」？就是台灣民意傾向中國、傷害台灣民主，「甚至選舉選出一個親中的政權」。第二，文中所為台灣的政治僵局，所產生的後果是「台灣難以採取果斷手段，來提升防衛、預防危機」。

卓冠廷呼籲，請國民黨放過台灣人，不要再困在選舉思維裡，讓有能力的執政者好好治理這個國家。

卓冠廷批評，侯友宜拿著「經濟學人」專文看圖說故事，又拿電力議題製造恐慌，自曝其短。 （資料照）

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