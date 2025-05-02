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    中捷藍線機電標預算飆增7成 綠營議員砲轟、懷疑有弊端

    周永鴻、江肇國、蔡耀頡、林祈烽質疑市府，擅自膨脹機電工程預算257億，藍線總價逼近1900億。（記者蔡淑媛攝）

    周永鴻、江肇國、蔡耀頡、林祈烽質疑市府，擅自膨脹機電工程預算257億，藍線總價逼近1900億。（記者蔡淑媛攝）

    2025/05/02 20:54

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中捷運藍線首項工程標機電工程上月公告決標，綠營議員今天議會連番番炮轟市府，機電標預算竟從351億爆增至608億，漲幅逾7成、257億，連帶藍線總經費從行政院核定1615億將再增1872億元以上，質疑圖利廠商、「先請客，再情勒中央埋單！」。

    副市長黃國榮回應，受通膨、匯率人工及物料等上漲因素調整標價，會與後續土木建設3標案，完成細部設計後一起修正計畫報請中央審議，這是各縣市捷運工程共同的做法。

    議員何文海今天業務質詢時質疑，藍線都市計畫審查遲未通過，機電標預算就急著發包，去年標案公開閱覽為351億，未開標就替廠商說話因人工及物料缺乏，要增加預算，3月招標竟爆漲257億，懷疑有弊端、應送法辦。

    何文海更指是否市長盧秀燕趕著選總統，急著發包工程，並指決標承攬廠商之一中鼎工程，爆出美國子公司呆帳風波，擔心工程是否能完成。

    議員江肇國、蔡耀頡、周永鴻進一步質疑市府，以「物價波動」為由，擅自膨帳機電工程預算257億，「錢怎麼來、由誰埋單」，也導致藍線總工程造價爆增至1872億，整體預算增加16%，逼近中市歲出總額1900億。

    江肇國痛批，機電標預算益爆增257億，未報請中央審議、未送議會備查，更未對外說明，完全規避監督、程序違法，根本是用標案偷渡預算，公然無視財政紀律，也影響後續自償率評估、中央與地方分攤比例。

    議員蔡耀頡質疑，機電標從公開閱覽到招標在3個月內爆漲7成，先標後審、預算翻倍，接下來土建標是否也會照辦，再來指責中央不給錢；周永鴻也批評市府「先發包、後補程序」是程序錯亂，痛罵市府「是要發公文，不是發新聞！」

    捷運工程局長蘇瑞文指出，機電標預算是2年前綜合規劃評估，軌道建設愈晚做愈貴，各縣市造價都提升，受缺工料及匯率等影響，去年10月公開閱覽，找國際廠商先報價、看合約後認為太低價、不會標，因此先市場訪價再招標，另針對中鼎公司也經詢問後執行工程沒有問題。

    蘇瑞文也說，高雄黃線去年底也修正預算1442億調漲到2348億，包括機電標及3項土木標，也是在是在細部設計後，歷經2年整體做修正計畫送中央審議，強調不是隨時提報預算增加，會做統合考量，這是國內捷運工程一致的做法。

    中捷藍線規劃從台中港到台中車站。（交通局提供）

    中捷藍線規劃從台中港到台中車站。（交通局提供）

    何文海指中捷藍線機電工程標爆漲257億，懷疑有弊端、應送法辦。（記者蔡淑媛攝）

    何文海指中捷藍線機電工程標爆漲257億，懷疑有弊端、應送法辦。（記者蔡淑媛攝）

    副市長黃國榮與交通局長葉昭甫、捷工局長蘇瑞文回覆議員質詢。（記者蔡淑媛攝）

    副市長黃國榮與交通局長葉昭甫、捷工局長蘇瑞文回覆議員質詢。（記者蔡淑媛攝）

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