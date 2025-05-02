抖音大量AI影片聲援「剴剴」國安人士示警：慎防境外勢力煽動對立

涉虐死1歲男童「剴剴」的保母劉彩萱（白衣）訊後還押。（記者塗建榮攝）

2025/05/02 21:01

〔記者蘇永耀／台北報導〕台北保母虐童致死剴剴案近日開庭引發社會關注，也催生一場510上凱道舉辦「護兒集會」。相關發起帳號疑似透過AI生成大量圖文，意圖轉移近日新聞焦點，並將責任從地方政府社政機關導向中央政府，引發網路熱烈討論。

相關部門指出，許多以「justice for kaikai」、「justiceforkaikai」為名的帳號在臉書、IG、Threads開設帳戶，宣導510的「護兒集會」。而相關圖文竟是中國人手持寫有「Justice for KaiKai」的白紙，上頭特別註明「From China」，貼文還轉載中國的新聞報導。國安人士示警慎防中國及境外網軍藉機激化我國社會對立。

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巧合的是，日前大鬧立法院、罷團的新黨副祕書長游智彬，也將在當天、隔鄰剴道的信義路發動支持挺武統中配遊行，更引發外界質疑。

國安人士分析，IG帳號「justiceforkaikai」最早於2024年0317日張貼網民持標語照片，計有1215名追蹤，並有「justiceforkk.220221」等千餘組帳號配合運作。接著是臉書社團「justiceforkaikai」成立於2024年7月，粉絲計6900餘人，並有「Jessi Xu」等1524組帳號配合運作。Threads則有「faithstar520」、「dimple_des_」等1843組帳號配合運作。在TikTok以關鍵字搜尋，近期則大量出現有關「剴剴案」影片，並遭標示為AI產生。

所有圖文內容，支持者都會自稱來自中國；且TikTok直接示警相關內容有AI生成之風險。

國安人士提醒，不排除有中國及境外網軍近期刻意炒作兒少福利轉移焦點，並煽動民眾不滿政府，甚至號召網民於特定社群串聯表態以施壓政府。盼所有關心剴剴案的國人，也要慎防特定群體藉此進行輿論戰、別讓自己的愛心被利用。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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