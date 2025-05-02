晉見賴總統 美智庫大西洋理事會：川普政府不會幫助不願自助國家

總統賴清德接見美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）共和黨策士團。（總統府提供）

2025/05/02 21:05

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統賴清德今（2）日下午接見美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）共和黨策士團時說，台灣已提出深化台美經貿關係的路徑圖，以降低雙邊所有關稅為共同目標。台灣不僅是民主自由的堡壘，更是全球供應鏈中不可或缺的節點，盼台美共享經濟與安全利益，發揮「1加1大於2」的量能，成為彼此最堅強的後盾。「大西洋理事會」克羅寧副會長說，奉行「美國優先」原則的川普政府不會去幫助一個不願自助的國家。美國願意支持台灣，但站在第一線面對抗爭的始終是台灣人民與如同賴總統般的強健領導人，美國會是大家堅定的靠山。

賴清德首先歡迎訪團來訪，特別是克羅寧副會長（Matthew Kroenig）去年6月也來到台灣，時隔不到一年再度來訪，也在國際重要期刊發表專文相挺台灣，展現國際友人的關懷。

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他指出，台灣身處第一島鏈關鍵位置，面對來自中國的軍事威脅及灰色地帶侵擾，將持續展現堅定的自我防衛決心。並強調，台灣正加速推動整體防衛能力，政府將優先編列特別預算，讓國防預算從目前約占GDP 2.5％，能達到3％以上，這不僅反映我們對守護國家的努力，更展現守護區域和平穩定的決心。

總統表示，台灣在川普總統首任任期，購買66架新型F-16V戰機，今年3月底，首架戰機在美國南卡羅萊納州出廠，這對台灣透過「以實力帶來和平」的策略極為重要。未來我們將持續向美國購買有助台海和平穩定的國防裝備，也期待雙方安全合作，能從「軍售」邁向「共同研發、共同製造」的夥伴關係，繼續深化交流合作。

賴清德強調，美國在追求再工業化，或是希望成為世界的人工智慧製造中心，台灣都樂於參與這樣的行列。台灣不僅是民主自由的堡壘，更是全球供應鏈中不可或缺的節點。我們有信心，台美共享經濟與安全利益，將發揮「1加1大於2」的量能，可以成為彼此最堅強的後盾。

「大西洋理事會」克羅寧副會長說，此次訪台正值關鍵時刻，歐洲戰火仍未停歇、中東衝突頻發，中國在印太區域的侵略行為也日益增加。此外，中國、俄國、伊朗與北韓等政權正逐漸聯手，成為新的侵略軸心。因此，美國與包括台灣在內的盟友和夥伴所面臨的挑戰，是如何嚇阻這些獨裁政權，並維護全球和平、繁榮與自由。尤其是台灣的安全與穩定不僅對自身至關重要，對美國和全世界也非常關鍵。

克羅寧說，他要向賴總統及台灣人民保證，美國是台灣可靠的夥伴。川普政府將嚇阻中國列為優先政策，川普總統已宣布將投入超過1兆美元的國防預算，以支持這項優先政策，這也是美國史上最高的國防預算。

克羅寧指出，奉行「美國優先」原則的川普政府不會去幫助一個不願自助的國家。因此，訪團對於賴總統及台灣政府為強化國安所採取的各項措施印象深刻，包括提高國防預算、強化全社會防衛韌性，並應用無人系統等尖端科技領域推動國防自主生產。

克羅寧表示，面對強大與冷酷的鄰居，僅憑資金和裝備並不足以捍衛民主。歷史告訴我們，「人」才是最關鍵的因素。台灣人民抵抗脅迫和保衛家園的決心，才是決定台灣未來命運、及台灣人民能否掌握自己命運的最重要因素。美國願意支持台灣，但站在第一線面對抗爭的始終是台灣人民與如同賴總統般的強健領導人，美國會是大家堅定的靠山。

訪團成員尚包括前美國防部東亞事務副助理部長柯海諾（Heino Klinck）及前白宮國安會台灣事務主任朴雄（Marvin Park）等。

蕭美琴副總統今（2）日下午也接見訪團，她提到，台灣社會許多人對於美國對等關稅政策感到擔憂，我們期盼與美方共同合作並建立共識，在追求美國偉大的前提下，理解一個強大的台灣不僅符合區域穩定的共同利益，也有助於繁榮發展與鞏固科技領導地位。台灣與美國在許多領域互補，攜手合作將持續壯大雙方實力。

總統賴清德詞時說，台灣不僅是民主自由的堡壘，更是全球供應鏈不可或缺的節點，盼台美共享經濟與安全利益，發揮「1加1大於2」的量能。（總統府提供）

總統賴清德接見美國智庫「大西洋理事會」共和黨策士團。（總統府提供）

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