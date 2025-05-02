軍公教禁挺武統提案遭封殺！王美惠：國民黨惡質一清二楚

民進黨立委王美惠痛批，國民黨竟封殺護台守國的法案。（資料照）

2025/05/02 19:38

〔記者陳政宇／台北報導〕中國對台統戰力道加劇，民進黨立委王美惠提案修正「兩岸人民關係條例」，增訂高階公務員、軍人及公立學校校長，不得公然發表中華民國非主權獨立國家或支持武力統一等內容，但本週二（4月29日）院會遭國民黨團復議。王美惠今（2日）痛批，國民黨竟封殺護台守國的法案，其惡質行為讓台灣人看得一清二楚。

王美惠近日擬具「台灣地區與大陸地區人民關係條例第九條之三、第九條之四及第九十一條條文修正草案」。她今天透過臉書表示，一邊領台灣的薪水、退休俸，一邊效忠中國、替中共統戰，這種吃裡扒外、背叛國家的行為，誰能接受?

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王美惠說，該草案明確規定，高階公務員、軍人若有效忠中國的行為，可依法剝奪部分或全部退休金。而公開挺武統，也科以行政罰鍰。而教育體系肩負著教育下一代的重責大任，校長若公然為敵國發聲、鼓吹武統，也會比照處罰，絕不能讓學子思想被滲透。

王美惠指出，讓人震驚的是，這樣護台抗中、擋統戰的修法，竟然被國民黨提案「復議」封殺。不只不支持，甚至連委員會都不讓進，直接冰凍在院會。

王進一步強調，國家安全與體制忠誠不是可以妥協的議題，這種攸關台灣保護台灣主權的修法，應該公開討論、共同守護，怎麼會連進入委員會審議的基本程序都遭封殺？國民黨的惡質行為，台灣人民看得一清二楚。

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