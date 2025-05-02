會見自民黨青年局訪團 吳釗燮：願與日本等夥伴形塑第一島鏈防衛韌性

日本自民黨青年局長、眾議員中曾根康隆率團拜會國安會祕書長吳釗燮。（國安會提供）

2025/05/02 20:33

〔記者蘇永耀／台北報導〕國安會祕書長吳釗燮會今（2）日會見日本自民黨青年局幹部訪台團時說，面對來自中國威權主義擴張的共同挑戰，台灣願與包括日本在內的區域夥伴攜手合作，共同形塑第一島鏈的防衛韌性。率團的自民黨青年局長中曾根康隆眾議員說，台海和平穩定不僅對台日至關重要，對整個印太地區乃至全球均有深遠影響，自己過去即多次強調此一觀點，未來也將持續推廣台海穩定的重要性，讓更多人了解其關鍵意義。

吳釗燮首先援引最新民調指出，高達76％的台灣民眾表示日本是他們最喜愛的國家與旅遊地點，創歷年新高，樂見台日在一代又一代互動下，加深雙邊情誼。吳指出，在區域情勢快速變動之際，台日正面對來自中國威權主義擴張的共同挑戰。第一島鏈國家每日面臨中方軍機艦侵擾、網路攻擊與認知作戰等多重壓力，台灣更時時遭遇中方聯合戰備警巡及大規模軍演威脅。對此，台灣願與包括日本在內的區域夥伴攜手合作，共同形塑第一島鏈的防衛韌性。

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自民黨青年局長中曾根康隆眾議員強調，台海和平穩定不僅對台日至關重要，對整個印太地區乃至全球均有深遠影響。他說，自己過去即多次強調此一觀點，未來也將持續推廣台海穩定的重要性，讓更多人了解其關鍵意義。

中曾根進一步指出，AI等新興科技快速發展，不斷改變「有事」的定義與型態，台灣面對灰色地帶襲擾的頻率與強度居第一島鏈之首，累積了寶貴的因應經驗，值得日本學習借鏡。尤其在「防救災」領域，日本長期以來對台灣的表現深感欽佩，並視為學習重點之一。訪團成員平沼正二郎眾議員亦認同吳所言，認為台日應共同強化嚇阻力量，讓中方理解，若印太地區「有事」將對其極為不利，必須極力避免。

吳釗燮對訪團成員觀點表示贊同，並期待未來能在共同強化嚇阻的概念下，在社會韌性、資安防護及災防領域交流，共同避免「有事」之情勢發生。

訪團成員提及，日本人民對台灣在東日本大地震時的熱心善舉至今感念於心。成員另恭賀我國棒球好手古林睿煬昨（1）日勇奪旅日生涯首勝。吳祕書長則分享台灣民眾對日本旅美大聯盟選手大谷翔平的熱愛。今日會談氣氛溫馨、融洽。

本次訪團還包括日本國會眾議員根本拓、福田Kaoru、參議員神谷政幸。

國安會祕書長吳釗燮會會見日本自民黨青年局幹部訪台團。（國安會提供）

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