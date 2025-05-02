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    台鐵漲價！陳瑩憂花東民眾壓力大 陳世凱：實施優惠方案折抵票價

    立法院會2日繼續進行施政總質詢，行政院長卓榮泰（左）、交通部長陳世凱（右）列席備詢。 （記者羅沛德攝）

    立法院會2日繼續進行施政總質詢，行政院長卓榮泰（左）、交通部長陳世凱（右）列席備詢。 （記者羅沛德攝）

    2025/05/02 19:08

    〔記者林哲遠／台北報導〕台鐵票價即將在6月23日調漲，民進黨立委陳瑩今日在立法院會質詢時關切，自強號票價將平均調漲26.8%，台北至台東票價將從783元漲至936元，花東地區居民的交通成本將大幅增加。交通部長陳世凱表示，交通部將針對花東居民給予實名制優惠方案，給予點數來折抵票價。

    陳瑩質詢時指出，據行政院於4月7日核定的台鐵票價調整方案，台鐵自強號票價將平均調漲26.8%，台北至花蓮的票價將從440元漲至583元，台北至台東的票價將從783元漲至936元，這一漲幅對於東部地區的居民，尤其是花東地區，將帶來顯著的經濟壓力。

    陳瑩續指，東部只有倚靠鐵路，而西部有台鐵、高鐵及四通發達的公路系統，還有捷運，花東地區缺乏足夠的交通選擇，調漲花東票價明顯不合理。

    行政院長卓榮泰答詢時回應，他已請交通部長去研究，花東地區的台鐵票價調漲後，是否有相關的花東專案來做支應。

    陳世凱說明，針對花東的居民，交通部會有一個優惠的方案，將以實名制會員方式，給予優惠點數（等同現金）折抵票價，因此面對票價漲幅上，會比其他民眾低一些。

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