月台門聲聲催！民眾怕太胖搭台鐵「被擠下月台」 交長允儘速推動

立法院會今施政總質詢，行政院長卓榮泰（左）、交通部長陳世凱（右）列席備詢。 （記者羅沛德攝）

2025/05/02 18:59

〔記者林哲遠／台北報導〕為避免月台落軌意外，台鐵近期在高雄車站增設「纜繩式」月台門，並訂於明年3月啟用；國民黨立委吳宗憲今日在立法院會質詢時關切此事，並要求交通部儘速全面落實，確保乘客安全。交通部長陳世凱表示，未來會優先在人潮擁擠、事故比例較高的車站做設置，並允諾儘速推動。

吳宗憲質詢時指出，他從去年10月開始便多次質詢交通部和行政院，要求裝設台鐵月台門，為何交通部的動作還是這麼慢，台鐵每年仍約有20件民眾落軌事故，光上個月台中太原站與板橋站便相繼發生旅客墜軌死亡與重傷個案，問題未見根本改善。此外，他的辦公室主任也向他反應，「連上下班都怕自己太胖被擠下月台，可見安全環境有多不友善。」

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吳宗憲續指，纜繩式月台門是日本新幹線一直都有的設施，他肯定現在台鐵高雄站已加緊設置，但還是需要追問，目前尚有台北、台中、花蓮三座特等站，以及28座一等站、25座二等站尚未完成建置，何時能全面落實？

陳世凱答詢時說，高雄車站的設施處於試辦過程，這組明年2、3月將會正式上線使用。他說明，由於每個列車的車門位置不同，因此要用這種纜繩式的柵欄，因為台鐵車站非常多，這次高雄站的試辦就需耗費1.5億，但未來實際在做就價格就不會如此高昂。

陳強調，接下來，交通部會先以安全較有疑慮的車站，包含人較為擁擠、事故比例較高等地，會優先來做設置。

吳宗憲強調，儘管1.5億元的造價不低，但這些都是救命錢，不能再拖，每一個落軌悲劇，都是家庭的破碎與司機的遺憾，請部長儘速推動改善工程。

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