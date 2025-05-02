自民黨青年局長：日台都是環海島國 應就「海洋」加強合作

日本「自由民主黨青年局」局長中曾根康隆（中）一行人拜會外交部。（記者劉信德攝）

2025/05/02 18:56

〔記者方瑋立／台北報導〕「日本自民黨青年局幹部訪台團」今（2）日於外交部召開記者會，青年局局長暨團長中曾根康隆說，自民黨青年局自1967年起即保持與台灣交流傳統，每年約於此時期以青年局幹部身分訪台，除了拜會總統賴清德、副總統蕭美琴，今天也與國安會祕書長吳釗燮進行約一小時的會議，細節不便詳談，但他透露，日本與台灣都是四面環海的島國，雙方在「海洋」的重要性上達成共識，需要加強守護並戰略運用海洋，以及在能源、糧食等經濟安全領域的海上連結。

訪團由眾議員、第56代青年局局長中曾根康隆領銜擔任團長，團員則包括眾議員平沼正二郎、根本拓、福田薰、參議員神谷政幸及日本青年會議所（JC）幹部等共11人。

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中曾根說，自民黨青年局自1967年起便與台灣保持交流，每年皆約於此時期以該局幹部身分訪台，今年除拜會賴總統、蕭副總統、韓院長等多位政要外，也與台北市長蔣萬安、台南市長黃偉哲、基隆市長謝國樑等地方首長深入交換意見，討論議題相當廣泛。

中曾根說，在複雜的國際情勢下，雙方就如何合作等議題進行深入討論，也包括內政課題，如人口外移、少子高齡化等進行廣泛討論。他指出，身為自民黨青年局，此行也與2025年新成立的民進黨青年局成員，如立委陳冠廷等年輕、優秀的夥伴，進行年輕世代間的交流，同時也與台北市府青年局長會面交換意見。

中曾根說，總之青年局的任務是作為自民黨對台窗口，進行相關工作，除感謝前輩們所建立的日台關係外，更將其於政治、經濟、文化等層面深化，傳承給下一代。他認為，此行大致已完成了這項使命。

媒體詢問是否與吳釗燮談及安全韌性具體合作內容？中曾根說，與吳釗燮已有長期友好關係，感謝他抽空接見，雙方於總統府約進行一小時意見交流，詳細內容雖不便公開。

但他指出，日本、台灣皆面臨困難且複雜的國際局勢與安全環境，雙方在此共識下討論了如何強化日台合作，同時納入美韓等盟友。雙方也針對太空、數位網路、電磁、情報及認知戰等新領域作戰上交換了意見。

中曾根說，日台同為四面環海的島國，雙方也確認了「海洋」的重要性，並達成共識，將進一步強化包括如何守護、戰略運用海洋，以及在能源、糧食等經濟安全領域中的海上連結合作。

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