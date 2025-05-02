桃園市府輔導裝修廢棄物「棧仔場」合法化 議員批評包庇違法

桃園市棧場暫行條例於4月30日落日，圖為市府輔導棧場空拍圖。（民眾提供）

2025/05/02 18:45

〔記者謝武雄／桃園報導〕「桃園市裝潢修繕廢棄物簡易分類貯存場（棧仔場）輔導管理暫行要點」4月30日落日，市府列管9家僅1家合格，2家持續輔導中，多位議員認為，市府要正視營建廢棄物處理能量不足問題，放寬處理規定，但也有議員則持不同意見，認為暫行要點法律位階低於農業發展條例，環保局的做法形同包庇違法。

環保局長顏己喨說，坊間住家裝修產生的營建廢棄物，由於清運過程沒有管理，往往送往非法棧仔場，載往外縣市亂丟亂倒引發各項問題，有鑑於此，環保署（現為環境部）要求地方輔導「棧仔場」合法化，環保局於2022年8月1日公布暫行要點，明定非法棧仔場於2023年12月31日前提出展延申請並經審查通過者，得持續營運至今年4月30日止。

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海岸及資源循環工程處長呂明錡說，9家列管的棧仔場，僅3家提出合法化申請，目前已輔導1家拿到執照，另外2家仍在輔導中；他也提到，棧仔場只能從事營業廢棄物分類，未來還是要送至處理機構處理，目前桃園市有4家合法廠商申請中，其中共同處理機構1家預計年中營運，另3家廢棄物處理機構年底可營運，屆時桃園營建廢棄物日處理量可達60萬噸。

議員黃崇真、許家睿、徐景文提到，收到營建剩餘土石方資源處理公會公文，了解業者面臨困境，希望市府能考慮延長落日時間；許家睿警告，雙北因暫停收容裝潢廢棄物產生的垃圾大戰歷歷在目，桃園市政府更應吸納教訓，妥善處理包含廢棄物收容以及清運市場波動等後續問題。

議員魏筠、張曉昀、余信憲則抱怨，中壢、桃園地區連續發生不法業者亂倒營建廢棄物案件，但公權力介入太慢，無法產生遏止作用。

議員舒翠玲認為，「農業發展條例」規定農地農用，沒有變更成環保用地就不能作為環保使用，但暫行條例允許違法「棧仔場」繼續營業，已經凌駕法令；很多民眾只是在農地上堆置物品，動輒被依區域計畫法罰款6到30萬元，如今只是因為廢棄物沒有地方倒，就開放農地就地合法，讓這些被罰7哦老百姓情何以堪？

議員朱珍瑤也認為，合法地處理廠除了要求地目合法外，廠房設備要求都很嚴格，反觀九家輔導的棧仔場，除了核准展延時開了1張違反區域計畫法的罰單，之後就是以輔導代替處罰，「棧仔場」造成周邊住家的民怨根本不聞不問，反觀未提計畫的6家廠商，1張6萬元的罰單就可以保證2年多的時間可以為所欲為，政府已經成為違法的保護傘。

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