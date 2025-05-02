周萬來3度缺席立院司委會 韓國瑜搬出憲法：他無列席義務

立法院長韓國瑜。（資料照）

2025/05/02 17:54

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院司法及法制委員會昨邀立法院秘書長周萬來等人，就防止立法院成為國安破口等議題進行報告，但周再度缺席，會中通過本週第三次譴責的臨時提案。立法院長韓國瑜今日在院會休息前特別宣告，院會、委員會及各單位之幕僚人員，依法受他指揮監督，與「憲法」第67條所定政府人員，受立法監督有所不同，因此自無列席義務。

韓國瑜表示，針對近來司法及法制委員會就本院幕僚長等幕僚人員，未列席委員會專題報告予以譴責一事，本席近日發文給各委員會召委並發布新聞稿多次說明，各委員會召委邀請本院秘書長列席進行報告，應確實依照本院「各委員會組織法」第2條之規定辦理排案。

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韓國瑜指出，由於本週司法及法制委員會安排之議程，逾越上開規定，因此本席請本院秘書長等幕僚人員毋庸列席；此外，依「憲法」第67條規定，本院常設委員會，固可邀請政府人員到委員會備詢，惟依照大法官釋字第461號意旨，鑑於立法監督行政，行政向立法負責之憲政本旨，憲法第67條所稱政府人員係指行政院、各部會首長及其所屬人員，此觀該號大法官解釋即足明瞭。

韓進一步宣告，本院配置院會、委員會及各單位之幕僚人員，協助委員行使職權並辦理其他行政事項，依法受本席指揮監督，與「憲法」第67條所定政府人員，受立法監督有所不同。因此，針對委員會召委未依本院各委員會「組織法」第2條規定辦理之專題報告排案，本院幕僚人員自無列席義務，請議事人員將此宣告發文各委員會幕僚主管遵行。

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