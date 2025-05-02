張淵翔助藍營罷免綠議員獲交保檢抗告 高院駁回確定

時任基隆市民政處長張淵翔。（資料照）

2025/05/02 17:32

〔記者楊國文／台北報導〕基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨市議員鄭文婷罷免案出現多件死亡連署，查出時任基隆市民政處長張淵翔涉嫌利用戶政系統，協助罷團篩掉提議人名冊中除戶的連署人，向基隆地院聲請收押禁見張淵翔，但張獲40萬元交保，並限制住居，基檢不服提出抗告，高等法院認定一審裁定交保等強制處分適當，今將抗告駁回確定。

高院裁定指出，張淵翔涉犯個資法、刑法行使偽造私文書罪等罪，且罪嫌重大，有事實足認有滅證之虞 。

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不過，高院認定，張在一審訊問訊問中，對於基檢羈押聲請書所載的犯罪事實均已坦承，且相關證據遭扣案，檢察官除未能提出張經一審裁定具保後，有再犯湮滅、偽造、變造證據的事證外，也未釋明究竟有何尚待調查的客觀事證可能遭湮滅、偽造、變造。

高院表示，一審裁定張以40萬元交保，並未違反比例原則，且一併對張限制住居以防範其逃亡，應已具有相當強制性，可做為羈押的替代手段，檢方抗告無理由。

基檢獲報藍營罷免民進黨市議員鄭文婷一案出現多件死亡連署，經蒐證，上月28日上午搜索國民黨基隆市黨部，約談市黨部主委吳國勝、仁愛區黨部主任張金發、罷免案領銜人紀文荃，晚間再秘密傳喚基隆市政府民政處長張淵翔。

基檢查出，國民黨前議員、民政處長張淵翔涉利用戶政系統，協助領銜人、國民黨前基隆市議員候選人紀文荃補件時，篩掉提議人名冊中除戶的連署人，幫助罷免案通過第一階段連署門檻，認定張、紀及協助收送件的仁愛區黨部主任張金發3人涉犯個人資料保護法等罪，有串證、滅證之虞，29日向基院聲請收押禁見張等3人。

基隆召開聲押庭審理後，裁定張淵翔40萬元交保、並限制住居，仁愛區黨部主任張金發、罷免案領銜人紀文荃2人被收押。

基隆說明裁定張淵翔交保40萬元的理由指出，法官比對檢方提出張淵翔、張金發、紀文荃、國民黨基隆市黨部主委吳國勝、罷免民進黨市議員張之豪領銜人游正義供述，與罷免提議人名冊、黨員名冊、張淵翔等人持用手機內通訊軟體對話紀錄等證據後，認為張淵翔涉犯個人資料保護法「公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪」、偽造私文書等罪嫌疑重大。

法官認為，因張淵翔已坦承犯行，觸犯個資法、偽造私文書等罪，全案雖尚有共犯未到案，有勾串共犯與證人之虞，但已無羈押張淵翔的必要，裁定張淵翔40萬元交保，並限制住居，不得與共犯、證人聯繫接觸。

基檢不服，向高院提起抗告。

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