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    罷瑤團體3度詢問領銜人遞補同意書格式 中選會：已提供參考範例

    備補領銜人遞補同意書範例。（中選會提供）

    備補領銜人遞補同意書範例。（中選會提供）

    2025/05/02 17:25

    〔記者李文馨／台北報導〕罷免民進黨立委吳思瑤案領銜人張克晉宣布退出領銜人，罷免團體「地動刪瑤」則尋求備補領銜人遞補的可能。「地動刪瑤」召集人賴苡任發文表示，從昨天至今天下午1時15分，已向中選會詢問3次確認官方書面格式，未得回應。中選會下午3時許回應，已提供罷團關於備補領銜人依法遞補的同意書參考範例。

    張克晉日前透過手寫聲明退出領銜人身分。依據公職人員選罷法規定，經提議人總數2分之1以上書面同意者，備補領銜人可遞補，而吳思瑤第一階段合規提議人數為4108人，因此必須找到2054位原提議人才能更換領銜人，數量接近一階罷免提議門檻。

    賴苡任今天發文表示，關於2分之1提議人書面同意由「備補領銜人」替補「領銜人」一事，由於不確定書面同意書是否有官方格式，或是自行製作，2天內向詢問中選會3次，但都未確認是否有官方格式範本，並還原詢問時間軸。

    賴苡任指出，1日下午4時59分詢問中選會媒體聯絡人，該人士表示要問承辦人。2日上午11時16分致電中選會，對方問「領銜人退出的原因是什麼？」他則回「我幹嘛告訴你，你就告訴我有沒有官方書面格式就好」，該人士表示，承辦人不在位子上，等他回來後回電。

    賴苡任續指，5月2日下午1時15分未沒等到回電，再次致電中選會，承辦人說「因為沒有法規依據，也沒有前例，所以還需要內部開會討論」，他則說「請問下午會有結果嗎？今天都週五了，明天又是週末，你們一拖時間又過了。」

    中選會於下午3時26分在媒體群組透過文字說明指出，罷免吳思瑤案的備補領銜人為詹嘉文，如該選區提議人擬依「公職選罷法」第76條第8項的法定要件更換領銜人，而由備補領銜人依法遞補的同意書範本，已經透過電子郵件寄送給該罷免案的媒體聯絡人。

    根據中選會範本，同意書應寫明同意某縣市、某選區、某人罷免案的備補領銜人，依法遞補為提議人之領銜人，且該同意書提議人需簽名或蓋章，並填寫出生年月日、國民身分證統一編號以及戶籍地址，以及填表年月日。

    中選會強調，對於有心人士胡扯中選會吃案或是並未給予行政指導，皆與事實基礎不符。

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