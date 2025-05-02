為剴剴上凱道遭質疑 「剴剴網路媽媽群」澄清：謝絕政黨參與

網路集結了海內外關注「剴剴案」的家長及公民，510母親節前夕再度發起護兒集會。（剴剴網路媽媽群提供）

2025/05/02 17:19

〔記者吳柏軒／台北報導〕剴剴遭劉姓保母姊妹虐死案，引發眾怒，網路上關注「剴剴案」的家長們近期發起上凱道活動，卻遭質疑背後有政黨或其他勢力介入，對此，「剴剴網路媽媽群」澄清，只是一群自發集結、關心兒少的家長跟公民，510集會行動謝絕政黨參與，訴求護兒制度重建，建議修法等面向。

剴剴網路媽媽群的聯絡人指出，剴剴案2023年底發生，最一開始是海外台灣人在FB與IG發起關注，（臉書有Justice For Kaikai公開社團），後續台灣內部的民眾也加入，大家自發性透過網路集結，有家長、有關心兒少的公民，並在今年3月19日剴剴案開庭時，發動百人到台北地方法院前聲援剴剴，藝人賈永婕、楊晨熙等人也出現。

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該聯絡人透露，社群內有人從事媒體業，透過一傳十、十傳百，大家串聯集結，但各有各的政治傾向，不會排擠誰，但只要講到政治，為避免爭議就會切割，也將參與庭審的1名張姓夥伴正式切割，因他的言行偏向政治，與活動背道而馳，重申「沒有政治背景、也沒有政黨資源」，510活動也婉謝各黨派代表參與。

至於510發起上凱道活動，該聯絡人表示，是319活動的後續，當時承諾線上連署破萬，就會上凱道，因此下週集會活動是兌現承諾；有從社群中找意見中肯、較多想法、自願主動的家長當活動幹部，如幫找公關公司、連繫媒體或出資等，另提到，海外媽媽們雖是最初成立社團，但後續台灣活動則是台灣民眾接手，海外媽媽沒有參與。

剴剴網路媽媽群預計10日發起「終結兒虐 · 陪你長大」護兒集會行動，上凱道訴求為兒童發聲，希望政府成立專責「兒少保護部」，增兒少專責醫師，提升社工職能，導入視訊訪視，更希望立法院跨黨派攜手修法，加重《刑法》第271-1條「虐殺兒童罪」的刑責，至死刑或無期徒刑且不得假釋。

而網路目前質疑，社群發起上凱道活動，沒有究責兒福聯盟與雙北市政府等，該社群聲明澄清，他們也不滿心痛，但力量有限，無法一次做到所有的事，盼外界給時間醞釀，現階段專注制度改革。

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