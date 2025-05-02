南投罷免游顥達標117％ 下午3點完成送件

南投縣罷免國民黨立委游顥二階連署達標，罷團領銜人林敬桐（左3）2日率志工到南投縣選委會送件，並在門口召開記者會，高呼「換掉游顥、希望報到!」等口號。（記者張協昇攝）

2025/05/02 17:02

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣罷免國民黨立委游顥二階段連署達標，「去游除垢」罷團今（2日）宣布已收到2萬3238份連署書，達到法定門檻1萬9833份的約117%，並於下午3點在律師陪同下，到南投縣選舉委員會完成送件。罷團領銜人林敬桐呼籲南投縣長許淑華及其擔任主委的南投選委會依法行政、秉公處理查對等作業，並強調罷團志工們將持續努力徵求連署書，直到中選會正式公告通過第二階段門檻，得以進行第三階段罷免投票為止。

投二「去游除垢」罷團，今天下午2點將裝在61個箱子的2萬3238份連署書送抵南投縣選委會，並在反共護台志工聯盟、台灣公民陣線等公民團體陪同下，先於選委會門口召開記者會，高呼「換掉游顥、希望報到!」等口號。罷團領銜人林敬桐表示，游顥自從進入立院以來，一再提出配合中共等引發爭議的法案，與憲政秩序及民主價值背道而馳，讓南投選民對其問政立場與價值判斷深感失望，且面對罷免的民意浪潮態度傲慢，毫無反省，甚至對罷免領銜人提告。此次發起罷免行動不是要對立、而是要問責，也要讓游顥明白：「國會不是特權的堡壘，而是人民託付的戰場」。

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林敬桐指出，此次送件共累積2萬3238份連署書，遠超過法定門檻，代表民眾怒火已成具體行動，惟二階連署送件只是階段性的成果，尚未達到2萬5000份安全門檻，送件後志工們將持續努力徵求連署書，累積更多份數備用，直到中選會正式公告通過第二階段門檻，得以進行第三階段罷免投票為止。

南投縣選委會今收件後也立即分組清點連署書份數，縣選會表示，後續將於40天內完成連署人名冊查對作業，剔除不符規定的連署書後送交中選會公布是否通過第二階段門檻，一切都將依規定秉公處理。

投二「去游除垢」罷團志工，將裝在61個箱子的2萬3238份連署書送抵南投縣選委會。（記者張協昇攝）

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