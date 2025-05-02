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    涉違個資法被起訴 北市社會局：王大陸不會接觸機密公文

    藝人王大陸。（資料照）

    藝人王大陸。（資料照）

    2025/05/02 16:51

    〔記者甘孟霖／台北報導〕藝人王大陸今年3月入伍服替代役，分發至台北市社會局社工科，協助處理送公文等庶務。不過，王大陸昨（1日）涉個資法被起訴，北市議員林珍羽今於議會質詢指，王是否會接觸機密公文等？社會局表示，機密公文皆彌封處理，王男服役一切按照中央規定。

    北市議會今進行民政部門質詢，林珍羽詢問社會局，王大陸平日負責那些業務？是否有公文往返？社會局長姚淑文坦言，王有負責公文往返。

    林珍羽說，社工科業務包含兒虐、街友、脆弱家庭、兒少業務、未成年子女關懷和社宅政策，王大陸因案被起訴，都不會碰到公文？此外未來王將面臨開庭，業務內容是否會受影響？

    姚淑文說，機密公文會由課務承辦人員直接送，替代役主要負責庶務的工作，而王還沒被判刑定讞，原則上會繼續執勤，開庭就請假。

    林珍羽表示，北市府公文往返是重要業務，王大陸因個資法被起訴，社會局沒有因應作為，針對開庭期間相關業務也要有安排；姚淑文允諾一週內研議。

    社會局補充，機密公文皆以彌封處理，遞送過程並無密件公文洩漏疑慮，而公文登記皆由各科室書記處理。王大陸在社工科協助處理公文遞送、庶務工作，一切按照中央規定，並與其他替代役男共同處理以上服務內容。

    林珍羽（左）質詢問及王大陸是否會接觸社會局機密公文；北市社會局長姚淑文（右）表示替代役不會接觸機密公文。（翻攝北市議會網站）

    林珍羽（左）質詢問及王大陸是否會接觸社會局機密公文；北市社會局長姚淑文（右）表示替代役不會接觸機密公文。（翻攝北市議會網站）

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