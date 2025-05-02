盼財劃法對地方建設衝擊降最低 卓榮泰：地方多調整負擔

徐富癸拿出一張屏東往台北的高鐵大型車票送給卓榮泰，不過圖中僅有「車次」、「座位」，但沒有「時間」，卓則說，「這個填空題，我們一起來完成」。（徐富癸辦公室提供）

2025/05/02 16:48

〔記者李文馨／台北報導〕「財政收支劃分法」修法引發的效應持續，民進黨立委徐富癸今（2日）質詢詢問，是否會影響重大交通建設預算，甚至延宕時程；行政院長卓榮泰答詢說，他們正在思考如何讓財劃法衝擊降到最低，並強調不希望延長期限，而是地方多調整一些負擔。

立法院會2日對卓榮泰提出施政方針及施政報告繼續質詢。民進黨立委徐富癸質詢詢問，重大交通建設預算是否會因為藍白惡砍預算受到影響，甚至延宕時程。

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卓榮泰答詢說，財劃法新法結果，確實讓中央政府財政能力受到極大的影響。關於中央的建設，尤其中央跟地方一起的地方建設，行政院現在正在思考用什麼方式，讓財劃法所受到的衝擊降到最低。

卓榮泰強調，就算咬緊牙關，中央跟地方的配合還是要持續運作下去，需要地方多多配合，未來可能地方多增加一點負擔。他不希望用延長期限方式完成，而是地方多調整一些負擔，讓中央在期限當中完成這些工作。

徐富癸也關切高鐵南延屏東議題，並指通車時間從2029年延後到2039年，差了10年，併詢問行政院對時程的看法、交通部是否有無加速可能性。卓榮泰指出，重大的地方建設都是累積而來，必須感謝前人的希望在2027年8月通過第二階段環評，如果持續做，會有一個期程目標管理。

交通部長陳世凱表示，鐵道局成立工作平台，邀集地方政府討論，如何盡量縮短環評的時程，包含用地取得併行處理，時間應該可以縮短，盡量往前趕。

徐富癸隨後拿出一張屏東往台北的高鐵大型車票送給卓榮泰，不過圖中僅有「車次」、「座位」，但沒有「時間」，盼車票上盡快有時間；卓榮泰則說，「這個填空題，我們一起來完成」。

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