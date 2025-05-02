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    罷瑤領銜人退出 北市議員張斯綱：盼提議人支持換領銜人

    罷免立委吳思瑤「地動刪瑤」提案領銜人張克晉（圖中），發聲明要退出領銜人身分。（資料照）

    罷免立委吳思瑤「地動刪瑤」提案領銜人張克晉（圖中），發聲明要退出領銜人身分。（資料照）

    2025/05/02 16:36

    〔記者施曉光／台北報導〕藍營罷免民進黨立委吳思瑤的提案領銜人張克晉，最近聲明退出罷瑤行動，國民黨台北市議員張斯綱今日受訪指出，士林、北投罷瑤連署工作這幾天依然持續進行，未受張克晉退出的影響，未來在中選會這邊還要補一些程序，大家都會盡力幫忙，讓第1階段提議人過半數贊成更換領銜人。

    國民黨台北市議員張斯綱今日下午出席台北市黨部第20屆第1次市委員、顧問臨時會議時受訪表示，罷瑤案的備位領銜人就是優先考慮的對象，而且只有備位領銜人可以執行這個工作，但前提是要獲得大家的同意，國民黨希望所有提議人都能支持更換領銜人。

    不過，張斯綱也批評中選會用這種方式，在做一些「技術性阻撓」，「給領銜人壓力」，但他相信連署仍會走完走好，最後罷免成功。

    至於先前國民黨台北市黨部允諾罷瑤團體，會協助1萬至1萬5000份連署，在台北市黨部被搜索後是否受到影響？張斯綱表示，包括罷瑤總部、國民黨公職人員都會扛起連署責任，畢竟目前台北市黨部呈現非常危急的情況，所有工作人力都已經被羈押殆盡，所以連署工作都落到大家的身上，大家會有默契，一定把2階段連署工作完成。

    媒體詢問在多個地方黨部被搜索後，是否擔心中央黨部也會被搜索？張斯綱說，黨中央一定有心理準備，從1個多月前台南市黨部開始，再到今天的台中市黨部，檢調單位利用政治力介入調查，但很多檢察官私下都說，這樣的案例過去沒有如此被嚴辦，大家也都看在眼裡，是否小案大辦、大砲打小鳥，用不成比例的原則辦案。

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