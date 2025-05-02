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    首頁　>　政治

    張淵翔查個資助罷免 律師：謝國樑若指示 是共同正犯

    基隆市長謝國樑表示，等相關單位調查告一段落，他一定會道歉。（記者盧賢秀攝）

    基隆市長謝國樑表示，等相關單位調查告一段落，他一定會道歉。（記者盧賢秀攝）

    2025/05/02 16:40

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕前基隆市府民政處長張淵翔，因涉嫌利用利用戶政系統查個資助罷免連署，議員鄭文婷到監察院檢舉市長謝國樑督導不周及市府行政不中立。律師蔡家豪說，謝國樑如果知情、有義務告發，若未告發就有政治責任及道德瑕疵；但若他指示張淵翔就是共同正犯，與張淵翔負擔相同罪責。

    基隆地檢署偵辦罷免市議員鄭文婷死亡連署案，查出前民政處長張淵翔利用戶政系統查個資協助罷免連署，昨天持續約談2位戶政事務所主任江鑒育、林芬芸及1名科員，2名主任各10萬交保、科員3萬交保。

    市議員鄭文婷和張之豪都指出，張淵翔豈會擅自作主，要下面的人配合，也要上面的人指示，認為市府內稽與內控機制已失靈，鄭文婷下午到監察險檢舉謝國樑督導不周及市府行政不中立。

    蔡家豪指出，張淵翔涉犯個人資料保護法，依法可處5年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金；張淵翔又具備公務員身分，可加重其刑二分之一。

    蔡家豪說，謝國樑如果指揮、要求、指示張淵翔，非法利用戶政系統查詢民眾個資，謝國樑則為共同正犯，應與張淵翔負擔相同罪責。

    謝國樑若僅單純知情，知道他人犯罪，謝國樑身為市長具備公務員身分，知道他人犯罪有告發的義務，若知情未告發，目前沒有法律責任，仍有政治責任及道德瑕疵。

    謝國樑上午受訪表示，他尊重司法偵辦，也很遺憾，等事情告一段落，相關單位把事情都調查清楚，他一定會道歉。

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