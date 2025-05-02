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    領銜人中途下車 「地動刪瑤」坦言面臨「藍白新修選罷法」困境

    罷免民進黨立委吳思瑤案領銜人張克晉日前宣布退出領銜，對此罷免吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任今（2日）表示，團隊尚在研究是否以備補領銜人替補。圖為「地動刪瑤」罷免總部成立。（資料照）

    罷免民進黨立委吳思瑤案領銜人張克晉日前宣布退出領銜，對此罷免吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任今（2日）表示，團隊尚在研究是否以備補領銜人替補。圖為「地動刪瑤」罷免總部成立。（資料照）

    2025/05/02 16:26

    〔記者甘孟霖／台北報導〕罷免民進黨立委吳思瑤案領銜人張克晉日前宣布退出領銜，對此罷免吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任今（2日）表示，團隊尚在研究是否以備補領銜人替補；如要重新來過，就面臨新修選罷法要求一、二階段都要附上身分證正反面影本，新案幾乎難以街頭連署只能在總部，但也受限租約快到期，是一大困境。

    賴苡任在臉書發文表示，法律上並沒有領銜人「退出」的條文，張克晉的意思是不再行使領銜人的法定權利；換言之就是第二階段連署期限一到，即便二階段連署書達到法定送件門檻，領銜人自己不去送件，或是不授權給任何人送件，自然二階段就結束，罷免案終止。

    對於「更換」領銜人，賴苡任說，中選會指出罷免案進行中無法更換領銜人，只能由備補領銜人「替補」；但只有滿足「領銜人死亡」，或「第一階段提議人的50%提出書面申請，同意由備補領銜人擔任領銜人，原領銜人喪失資格」其中一項狀況，才能由備補領銜人替補。

    他說，目前面臨困境是「備補領銜人」先有勇氣同意替補，團隊再從第一階段4108位提議人當中，找到一半的人簽署書面同意書，也就是2054人；而根據中選會規定，第一階段送件時罷團必須留一份提議人名冊的影本，但當初連署時沒有請提議人留下電話，因此如果要找到這些人，唯一的方式就是根據地址寄出同意書，並且逐一回收達到2054份。

    賴苡任也說，如果要放棄此次罷免另起爐灶也會碰上困境，新修選罷法要求第一階段及第二階段都要附上身分證正反面影本，因此新的罷免案幾乎不太可能街頭連署，只能在總部室內連署，因為需要影印機；除了連署難度增加以外，總部的租約也快到期了，無法長期使用。此外，第一階段的提議人一年內也無法再擔任新罷免案的第一階段提議人，因此要排除此次送件的4108人。

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