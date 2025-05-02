當面呼籲賴清德摒棄選舉思維治國是為大罷免？ 侯友宜：說我該說的話

新北市長侯友宜表示，他當面呼籲總統賴清德摒棄選舉思維治國，是說該說的話。（記者翁聿煌攝）

2025/05/02 16:32

〔記者翁聿煌／新北報導〕總統賴清德今天上午出席新北產業園區企業座談，新北市長侯友宜當面呼籲賴清德，「摒棄選舉思維治理國家」，侯友宜下午參加新北市傑出護理獎頒獎典禮，被問到此番言論是不是因為大罷免？侯友宜回應，「我說我該說的話，做我該做的事，面對所有產業，內外的一個挑戰，我們都要全力以赴」。

賴清德今天出席新北產業園區活動，新北市長侯友宜藉此機會公開表達對中央政策的3點期待與建議，他指出，當前國內外政經情勢嚴峻，政府應從國家整體利益出發，摒棄選舉思維治理國家，集中力量處理企業最關切的結構性問題，侯友宜說，企業不怕挑戰，怕的是政策失衡與資訊不透明，唯有務實以對，才能確保台灣在國際競爭中不落人後。

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民間社團發動藍委大罷免，目前已有許多位藍委在二階罷免達到門檻，藍營相對連署罷免綠委以為反制，不料還因為涉及偽造連署人，引發藍營危機意識，侯友宜作為藍營最大執政縣市的市長，除了在上個月26日參加藍營在凱達格蘭大道的抗議活動，也多次表達希望不要升高藍綠對立的憂慮，今天上午參加在新北產業園區的企業座談，當著賴清德的面，呼籲民進黨「摒棄選舉思維治理國家」。

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