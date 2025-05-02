「貴婦奈奈」歸案 ！外逃通緝犯名單首頁還有「橘子」等大咖

「橘子」許芷瑜被列在外逃通緝犯查詢系統首頁。（擷取自法務部調查局外逃通緝犯查詢系統）

2025/05/02 19:26

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「貴婦奈奈」涉詐欺逾億元，逃亡加拿大7年，日前在調查局人員陪同下返台，解送北檢歸案。調查局隨後也將她從外逃通緝犯查詢系統撤下，目前該系統首頁知名人物之一，就是民眾黨前主席柯文哲的祕書「橘子」許芷瑜。另外還有林秉文、鍾文智、涂誠文等人。

涉吸金逾億元潛逃加拿大的網紅貴婦奈奈日前寫信向檢調喊冤，否認參與前男友黃博健經營的醫美診所，並表示將返台說出實情；昨清晨5時許抵桃園機場後就被上銬逮捕，下午1時許移送台北地檢署歸案，檢方晚間訊後諭令200萬元交保，限制出境、出海及住居，並實施電子腳環科技設備監控。

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實際查詢法務部調查局外逃通緝犯查詢系統，貴婦奈奈照片已經被移除，而柯文哲的祕書「橘子」許芷瑜則位於首頁。系統中顯示，許芷瑜通緝罪名是涉嫌違反貪污治罪條例，可能潛逃地點是日本或澳洲。

除了許芷瑜外，外逃通緝犯查詢系統首頁還有涉嫌違反銀行法等罪嫌的林秉文、炒作TDR，觸犯證券交易法的鍾文智以及涉詐欺等罪，不法洗錢金額達686億餘元的涂誠文等人。

台北地檢署偵結京華城案依收賄等罪起訴柯文哲等人。北檢認為，柯文哲涉收受賄賂後交由秘書許芷瑜保管，許芷瑜去年8月27日返國後，受到柯文哲指示，急於8月29日上午4時10分訂購機票，當天搭機赴日本。

北檢指出，檢察官透過許芷瑜友人要求其返台未果，經合法傳喚仍無正當理由不到庭且拘提無著，甚至迄今未歸，依法發布通緝，並已函請外交部領事事務局廢止註銷許芷瑜的護照，循司法互助模式，請求遣返許芷瑜回台。

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