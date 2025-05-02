批賴清德「除了家暴一事無成」 朱立倫：鏟除反對黨只有希特勒做過

朱立倫出席台北市黨部第20屆第1次市委員、顧問臨時會議，批評賴清德就任以來，「對內鬥爭，對外無能，除了家暴，一事無成」。（記者方賓照攝）

2025/05/02 16:34

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今天下午出席台北市黨部第20屆第1次市委員、顧問臨時會議致詞說，賴清德總統自去年520就任以來，「對內鬥爭，對外無能，除了家暴，一事無成」，把自己人當成敵人，還要把大家趕去天安門抗議，把大家抓起來當罪犯也很行，打擊政敵更是創下民主國家記錄，鏟除反對黨，罷免在野黨立委，歷史上只有一個人做過這種事情，就叫希特勒。

曝大罷免民調 5台北市國民黨立委都很安全

此外，朱立倫透露，根據昨晚國民黨的最新民調，絕大部分的台北市民都反對大罷免，5位台北市的國民黨立委都很安全（罷免案），但問題是大部分的民眾可能支持5位藍委，卻不出來投票，而且有很多人到現在還搞不清楚，他呼籲所有黨員與幹部都要在未來100天，讓所有民眾知道，一定要站出來投下不同意罷免票，才是真正支持5位國民黨立委。

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他說，民進黨動用司法力量以及一些社會力量，以恐嚇、司法手段，製造寒蟬效應，讓大家不敢罷免綠營立委，呼籲大家不要被嚇到，要一起堅定走下去，力拚到底。

朱立倫指出，希特勒過去抓人時，大家都不講話，最後所有的反對黨都被抓起來，連說話的機會都沒有，這就是法西斯、希特勒，「比共產黨還共產黨的『綠共』，就是賴清德！」

朱立倫批評賴清德，從來沒有想過要與在野黨坐下來共商國事，一起面對國際挑戰，因為對賴清德而言，如何透過司法鏟除異己，對付在野黨，或透過大罷免，達到一黨獨大，掌控行政、立法、司法、考試、監察權，大權一把抓比較重要。

朱立倫還說，面對當前國際困局，今天下午他接見日本國會議員時，大家都在討論關稅戰、匯率戰、美債危機風暴，日本把這些事情當成國難，新加坡等其他國家也都這麼說，結果台灣卻在搞大罷免，「這樣的總統要不要下台？要不要罷免？真正需要被罷免的是他（賴清德）！」

朱立倫指出，此時全民都在同仇敵愾，426凱道集會群眾並非國民黨號召來的，而是全民因為賴清德無能，只搞家暴，一事無成，大家才會站出來，當天群眾就是坐在總統府裡面的賴清德把大家找出來的，賴清德如果覺得還不夠，民眾還會一波接一波、一群接一群的上街頭抗爭。

朱立倫說，他要拜託台北市黨部代理主委、台北市議長戴錫欽，當市黨部主委黃呂錦茹被司法、綠色恐怖、關進「民主黑牢」，要團結所有台北市的幹部，大家要團結所有正義力量力挺5位北市國民黨立委，一起反惡罷、戰獨裁、反綠共、拚到底。

朱立倫說，他要拜託台北市黨部代理主委、台北市議長戴錫欽，團結所有台北市幹部，團結所有正義力量力挺5位北市國民黨立委。（記者方賓照攝）

朱立倫今天下午出席台北市黨部第20屆第1次市委員、顧問臨時會議。（記者方賓照攝）

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