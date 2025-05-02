防範大規模斷訊斷網 卓榮泰：政府多元建置5大備援系統

國民黨立委翁曉玲今（2日）質詢關切，賴政府強調全社會防衛韌性，若台灣發生大規模斷訊斷網，政府有何因應對策。（記者李文馨攝）

2025/05/02 16:22

〔記者李文馨／台北報導〕西班牙、葡萄牙與法國西南部地區4月28日發生大規模停電，國民黨立委翁曉玲今（2日）質詢關切，賴政府強調全社會防衛韌性，若台灣發生大規模斷訊斷網，政府有何因應對策。行政院長卓榮泰答詢說，政府目前朝「多元建置」、「不同方式」做備援，包含固定網路、行動網路、海纜、微波及衛星等已陸續完成。

立法院會2日對卓榮泰提出施政方針及施政報告繼續質詢。翁曉玲表示，日前南歐伊比利半島發生無預警大規模停電，造成西班牙、葡萄牙、南法等處停電，數以千萬人日常生活受影響，各地陷入一片混亂，甚至有人因此喪命。她說，此情此景，讓她想到蔡政府執政8年，也曾歷經5次大停電，其中3次停電事故影響數百萬戶。

請繼續往下閱讀...

翁曉玲指出，台灣現在電力不足，萬一發生地震、恐攻、戰爭或電力跳電等大停電事故，導致電力傳輸中斷，影響基地台運作，台灣的行動網路也發生大規模癱瘓，人民該怎麼辦，政府是否準備好了？她說，賴政府非常強調全社會防衛韌性，必須防範未然，事先規劃相關備援機制。

卓榮泰說，蔡政府過去發生大規模停電有些是機器，有些是人為，非常抱歉。對於現在可能發生的天災地變、甚至人為因素所造成的停電，影響通訊困難，政府目前朝著「多元建置」、「不同方式」做備援，且是備援再備援，從固定網路到行動網路、海纜、微波、衛星，多層次的建置方式陸續完成，衛星也已建置相當基礎規模。

翁曉玲也提到，數發部2023年推動「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性前瞻計畫」，期間2年花費5.5億元，預計今年完成國內773個非同步衛星終端設備站，以及70個基地台後傳鏈路站點，在國外設置3個非同步軌道衛星站點。她詢問數發部目前建設進度。

數發部長黃彥男表示，773個站點去年就完成，但因為預算關係無法全部營運，現在大約170個站點在運轉使用。他也補充，這些衛星站點主要保留給災變時期的緊急指揮體系，就防災、救災的目的使用，並無開放給民間使用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法