鄭文婷赴監院檢舉謝國樑、張淵翔 質疑張背後有高層撐腰

基隆市府前民政處長張淵翔涉非法濫用戶政系統查個資暗助罷免，已認罪換取40萬元交保。基市議員鄭文婷2日赴監察院檢舉基隆市長謝國樑及張淵翔，要求依法調查、彈劾。（記者叢昌瑾攝）

2025/05/02 16:11

〔記者方瑋立／台北報導〕基隆市政府民政處前處長張淵翔涉嫌非法濫用戶政系統查詢個資，暗助罷免市議員連署。基隆市議員鄭文婷今（2）日赴監察院召開記者會，針對基隆市長謝國樑及張淵翔提出陳情檢舉。她指出，基市府至今不見任何檢討，內控機制失靈，盼透過監院調查令本案水落石出，依法彈劾張淵翔並釐清謝國樑涉及違法。她也質疑，張不惜犧牲官位挑戰法律，背後一定仍有下指導棋的黨政高層當作撐腰和靠山。

張淵翔利用職務之便濫查民眾個資東窗事發後，4月30日遭基隆地院裁定40萬交保後火速請辭獲准，現傳出已認罪；另疑似涉案的中正戶政事務所主任江鑒育、安樂戶政事務所主任林芬芸訊後則各以10萬元交保，安樂戶政事務所資深女戶籍員吳慧貞以3萬交保。謝國樑今上午受訪回應，一定會道歉。

請繼續往下閱讀...

市議員鄭文婷今天召開記者會表示，今天來到監院是為了對謝國樑及張淵翔提出檢舉，張因涉嫌擅自盜用戶政系統協助罷免在野議員案，已在全國掀起軒然大波，然而迄今未見基隆市府有啟動任何檢討機制，甚至也未對張任內其他涉嫌違法行為展開調查，也無檢討未來如何防弊。

鄭文婷認為，基隆市府的內控機制已經失靈，同時欠缺自我反省能力，須以外部力量進行通盤檢討，才能夠面對、改正錯誤。

鄭文婷強調，基隆的戶政系統一定有分層管理，為什麼處長可以進到系統查詢卻不被發現，基隆市府跟謝國樑絕對有督導不周的失職責任，在內機、內控上有所疏失，這件事始終沒有得到釐清。

鄭指出，罷免在野議員牽涉到黨派利益，目前所看到的是火一直往下燒到承辦科員及主任，因此她認為不可能只有張淵翔一個人指示，一定還有一個黨政高層、有力人士說服張「可以去做，不會被發現」，監院調查或許能讓整件事情水落石出。

鄭文婷說，張涉嫌違法行為違反「行政中立法」、「公務員服務法」以及「個人資料保護法」等，皆應受到彈劾。而謝國樑是否涉及違法則有待釐清，誠如前述，她相信絕對是有一個黨政高層向張下指導棋，讓他有靠山和撐腰，甚至毫無後顧之憂、不惜犧牲自己官位，也要拚命去挑戰法律的極限，盼除檢調之外，監院也詳加調查讓真相大白。

至於謝國樑稱要等到「調查告一段落」才會表達態度和立場，並說自己「一定會道歉，也一定要道歉」，鄭文婷強調，完全無法接受謝的說法，他督導不周已經是非常確定的事實，應該立刻道歉。至於謝所謂「適當時機」，鄭文婷嗆，難道是要等到有參與期間犯行被發現嗎？

基隆市府前民政處長張淵翔涉非法濫用戶政系統查個資暗助罷免，已認罪換取40萬元交保。基市議員鄭文婷2日赴監察院檢舉基隆市長謝國樑及張淵翔，要求依法調查、彈劾。（記者叢昌瑾攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法