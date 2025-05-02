罷團「基隆絕沛」：連署破2萬 距離法定門檻30394差不到1萬

推動罷免國民黨基隆立法委員林沛祥的民間團體「基隆絕沛」今天（2日）下午公布連署書最新超過2萬，達到20880份，距離中選會規定的法定門檻為30394份，尚差9000多份。 （記者俞肇福攝）

2025/05/02 16:03

〔記者俞肇福／基隆報導〕推動罷免國民黨基隆立法委員林沛祥的民間團體「基隆絕沛」今天（2日）下午公布連署書最新超過2萬，達到20880份，距離中選會規定的法定門檻為30394份，尚差9000多份。

罷免團體「基隆絕沛」發言人陳青逸表示，罷免林沛祥的安全目標為3萬8千份；中選會法定期限為5月23日（週五），罷團希望民眾盡早簽署，期盼要連署的民眾能在5月10日（週六）前繳交。

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陳青逸說，連署書只要是在5月23日前都會持續收件，至少達到安全目標38000份，民眾若是能於5月10日前送交連署書，罷團將資料彙整後繳交，避免被要求補件。

為了能夠衝刺一波連署氣勢，「基隆絕沛」罷團將於明天（3日）下午13時到16時光一路橋下舉辦宣講活動，邀請網紅、名嘴與聯華電子創辦人曹興誠參與。

明天（3日）下午宣講活動邀請貴賓除了曹興誠外，還有推動罷免基隆市長謝國樑的領銜人戴璟安、山海公民拆樑行動發言人李晏蓉、立法委員沈伯洋、鷹爸徐柏岳、八炯、板橋罷免葉元之大刪元發言人莫莉、民主進步黨發言人吳崢、資深媒體人鍾年晃、皮筋兒 KOL、HOW 皓皓、創作歌手徐小花。

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