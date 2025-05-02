竹市府為街友設地下道收納空間挨諷成地下道旅館 議員質疑是否合法

新竹市府為街友設地下道收納空間挨諷成地下道旅館，市議員曾資程則批市府是頭痛醫頭？還是頭痛醫腳？（記者洪美秀攝）

2025/05/02 15:44

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府近期拍攝影片，宣傳為火車站前地下道的街友設物品收納儲藏室，集中管理街友物品，做為地下道淨空的處置方式，但此影片卻挨批把地下道當街友旅館，形同免費的公家地下道旅館，還可拿號碼牌換置物空間。對此，市議員曾資程痛批市府的做法是頭痛醫頭？還是頭痛醫腳？將地下道合理化為街友的休憩空間，且在地下道設置物收納空間是否符合建築法規，市府應說清楚。

新竹市府近期拍攝影片宣傳，為讓火車站前地下道淨空，恢復行人通行空間，不讓地下道成為街友盤據及躺臥的空間，結合社會處、工務處和警察局及環保局等跨局處進行處置，包括由工務處在連通道的閒置空間設街友物品收納儲藏室，由社會處社工詢問街友狀況，並透過每天早上8點到9點將個人物品放置收納櫃儲藏室後，晚間8點到9點，就可來領取個人物品，並在地下道窩身睡覺，除讓地下道有淨空時段，也安置街友的個人隨身物品。

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市府在粉專發佈此影片引來網友及市民議論，多數市民認為，地下道已成街友合法睡覺場地，更酸市府貼心為街友設置物收納櫃，是免費公家地下道旅館，街友會吃好道相報爭相領號碼牌。

市議員曾資程認為，站前地下連通道供公眾通行，市府增設街友置物區，是接受街友睡在地下連通道的事實，置物區的適法性及有無安全與管理配套機制？公共空間的利用應建立在法規適用清楚、管理制度完善及使用者權益保障的前提，他認為：「設施設置本意良善，但須合法合規，相關配套措施要更加完善，否則反易成為公共治理的漏洞。」

他說，依《建築法》第4條，新竹火車站地下連通道屬於供公眾使用之建築構造物，應納入建築法規範適用範圍；另依《建築技術規則》第179條第1款，其屬地下建築物性質，須符合地下構造相關技術規定與設計安全標準。倘若設施涉及原空間使用性質之改變，如由通行空間改為儲物用途，則應依《建築法》第76條規定，申請變更使用並接受建築與消防主管機關聯合查驗，確保結構安全及防火避難要求。

在火車站地下連通道設置置物區，可能造成避難動線與公共安全風險、環境衛生與治安問題，以及營運與管理責任歸屬問題，設施如無妥善管理，恐成為垃圾堆放或不當使用之死角。另外，使用者的身份要如何認定？是只有設籍在新竹市的街友可以使用？如果火車站地下連通道的置物空間不夠，下個設置地方是東門城地下道？

曾資程認為，市府設街友置物收納空間就是接受街友可以睡在地下道的事實，能否消弭公眾安全通行的疑慮，及維持明亮整潔的空間，是不是造成某種程度上的公眾利益衝突，選擇合宜的安置空間，強化關懷輔導才是長久之計。

新竹市府為街友設地下道收納空間挨諷成地下道旅館，市議員曾資程則批市府是頭痛醫頭？還是頭痛醫腳？（記者洪美秀翻攝）

新竹市府為街友設地下道收納空間挨諷成地下道旅館，市議員曾資程則批市府此舉是將地下道做為街友合法睡覺的空間嗎？（記者洪美秀攝）

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