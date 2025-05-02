為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    分析大罷免運動 溫朗東：多由藍營家庭、忠貞國民黨員、中華民國派組成

    罷免傅崐萁民團「微光花蓮」累計連署書32777份，裝滿52箱，透過志工傳遞的方式一箱箱搬進花蓮縣選委會，送進選委會前眾人高呼「大罷免、大成功」！（記者花孟璟攝）

    罷免傅崐萁民團「微光花蓮」累計連署書32777份，裝滿52箱，透過志工傳遞的方式一箱箱搬進花蓮縣選委會，送進選委會前眾人高呼「大罷免、大成功」！（記者花孟璟攝）

    2025/05/02 16:41

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免正在進入最後倒數，各地的罷免團體正陸續送件與最後衝刺。對此，名嘴溫朗東表示，大罷免是青鳥運動的延續與深化，這些新生代公民，並非傳統綠營支持者，某些人甚至來自藍營家庭、是忠貞國民黨員或堅定中華民國派。然而，他們目睹藍營親中亂政，為了捍衛台灣民主而挺身而出。

    溫朗東在臉書PO文表示，大罷免是青鳥運動的延續與深化。去年5月，當立法院內藍白親中亂政，數萬名民眾自發走上青島東路，這不僅展現台灣公民社會的韌性，更喚醒了許多過去不關心政治的年輕人。大學生、職場新鮮人，跟著Threads、Instagram的串聯，一躍而為公民運動的生力軍。

    溫朗東指出，這些新生代公民，並非傳統綠營支持者，某些人甚至來自藍營家庭、是忠貞國民黨員或堅定中華民國派。然而，他們目睹藍營親中亂政，為了捍衛台灣民主而挺身而出。

    溫朗東續指，去年青鳥運動的熱血，轉化為今年的大罷免。這次罷免藍委不再是傳統政黨之爭，而是由不同政治光譜的民眾共同參與的反共運動。如何回應這些新生運動者的訴求、確保第三階段的罷免順利完成，不僅關乎國會的正常運作，更是執政黨回應公民訴求的責任。

    溫朗東直言，民進黨如果在三階投票未全力協助，甚至部分藍營優勢縣市袖手旁觀，將會對熱情參與一二階連署的公民撒下一盆冷水。當公民社會展現前所未有的能量，主流政黨若不能相應而動，長遠來看，將付出政治信任崩解的代價。綠營大動員勢在必行，這不只是反共之戰，也是呼應大規模公民行動，擴大本土支持的必要之舉。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播