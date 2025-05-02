分析大罷免運動 溫朗東：多由藍營家庭、忠貞國民黨員、中華民國派組成

罷免傅崐萁民團「微光花蓮」累計連署書32777份，裝滿52箱，透過志工傳遞的方式一箱箱搬進花蓮縣選委會，送進選委會前眾人高呼「大罷免、大成功」！（記者花孟璟攝）

2025/05/02 16:41

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免正在進入最後倒數，各地的罷免團體正陸續送件與最後衝刺。對此，名嘴溫朗東表示，大罷免是青鳥運動的延續與深化，這些新生代公民，並非傳統綠營支持者，某些人甚至來自藍營家庭、是忠貞國民黨員或堅定中華民國派。然而，他們目睹藍營親中亂政，為了捍衛台灣民主而挺身而出。

溫朗東在臉書PO文表示，大罷免是青鳥運動的延續與深化。去年5月，當立法院內藍白親中亂政，數萬名民眾自發走上青島東路，這不僅展現台灣公民社會的韌性，更喚醒了許多過去不關心政治的年輕人。大學生、職場新鮮人，跟著Threads、Instagram的串聯，一躍而為公民運動的生力軍。

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溫朗東指出，這些新生代公民，並非傳統綠營支持者，某些人甚至來自藍營家庭、是忠貞國民黨員或堅定中華民國派。然而，他們目睹藍營親中亂政，為了捍衛台灣民主而挺身而出。

溫朗東續指，去年青鳥運動的熱血，轉化為今年的大罷免。這次罷免藍委不再是傳統政黨之爭，而是由不同政治光譜的民眾共同參與的反共運動。如何回應這些新生運動者的訴求、確保第三階段的罷免順利完成，不僅關乎國會的正常運作，更是執政黨回應公民訴求的責任。

溫朗東直言，民進黨如果在三階投票未全力協助，甚至部分藍營優勢縣市袖手旁觀，將會對熱情參與一二階連署的公民撒下一盆冷水。當公民社會展現前所未有的能量，主流政黨若不能相應而動，長遠來看，將付出政治信任崩解的代價。綠營大動員勢在必行，這不只是反共之戰，也是呼應大規模公民行動，擴大本土支持的必要之舉。

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