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    藍稱基市官員盜個資是個案 民進黨：朱立倫還在逃避責任

    民進黨發言人戴瑋姍今批評，國民黨惡罷綠委大抄特抄名冊，已非個案可掩蓋的醜陋行為，更遑論是盜用市民個資的荒謬手段。（資料照）

    民進黨發言人戴瑋姍今批評，國民黨惡罷綠委大抄特抄名冊，已非個案可掩蓋的醜陋行為，更遑論是盜用市民個資的荒謬手段。（資料照）

    2025/05/02 15:23

    〔記者陳政宇／台北報導〕基隆市政府前民政處長張淵翔涉嫌利用戶政系統查個資、協助罷免連署，國民黨則稱不評論個案，並指控檢調辦藍不辦綠。民進黨今（2日）反批，國民黨惡罷綠委大抄特抄名冊，已非個案可掩蓋的醜陋行為，更遑論是盜用市民個資的荒謬手段，朱立倫為保黨主席大位，面對過錯不知檢討，持續以謊言包裝犯法行為，逃避應負的責任。

    對於張淵翔坦承涉案，國民黨文傳會主委林寬裕日前受訪表示，對於特別個案，一切交由法院裁判，國民黨現在不必跟著一些帶風向的人士起舞；林也質疑，從最近一連串檢調辦案方式大概可以得出幾個結論，就是辦藍不辦綠、雙標，先射箭、再畫靶，押人取供。

    對此，民進黨發言人戴瑋姍今天表示，過去停電作票、撒錢買票，台灣人民對國民黨的選舉舞弊已是司空見慣，但現在的國民黨已超越過去，為惡罷綠委不只「死亡連署」，甚至「盜個資」。

    戴瑋姍說，張淵翔已坦承，開戶政系統盜用市民個資的犯行，國民黨主席朱立倫與基隆市長謝國樑至今不願道歉，國民黨反以「不討論個案」為由，持續攻擊司法中立性，但現在個案一個個冒出來，顯示根本就不是個案而是通案，這是重大弊案，更是台灣民主史上的醜聞，朱立倫還想用政治追殺來逃避責任嗎？

    戴瑋姍續指，朱立倫為保住黨主席大位的一己之私，推青年當人頭、假連署、真抄名冊，各種奧步一一被抓包，東窗事發後不檢討自己的便宜行事，卻以攻擊司法不公、抹黑總統獨裁等脫序言行，企圖轉移自身違法行徑。

    戴瑋姍強調，現在的國民黨毫無中心思想為反而反，想用話術正當化偽造文書、違法集會、盜取個資等違法行為，已嚴重撕裂社會穩定與破壞民主法治。面對國際嚴峻的態勢，呼籲朱立倫不要再搞政治鬥爭，共同為國家努力，朝野一致因應當前挑戰，才是在野黨領袖該做的事。

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