蔡壁如群組誤傳這「圖卡」 涉污辱黨徽 民眾黨中評會決議停權一個月

民眾黨前立委蔡壁如在媒體群組誤傳圖卡，遭中評會停權一個月。（翻攝自蔡壁如群組）

2025/05/02 15:19

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨前立委蔡壁如日前在與民眾黨主席黃國昌競選黨魁補選時，曾在媒體群組誤發一則「2/15是顏色的選擇」訊息以及印有時代力量底色、英文名的民眾黨徽圖卡，遭中央委員江和樹痛批侮辱黨徽，向中評會檢舉。民眾黨內高層今日向本報透露，民眾黨中評會已決議停權蔡壁如一個月。

民眾黨前主席柯文哲今年1月1日請辭黨主席後，黨內安排黨主席補選，當時有蔡壁如、黃國昌兩人登記參選；不過，當時蔡壁如於主席補選投票前夕，突然在媒體群組誤傳一則「2/15是顏色的選擇」訊息。

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同時，蔡壁如的訊息還附帶一張圖卡，內容為民眾黨黨徽，左邊的黨徽底色為民眾黨原有的Tiffany色，並印上「2019～2024」及「驅魂遣魄」；右邊的黨徽底色卻是黃色，並印有黃國昌與陳椒華擔任時代力量立委的浮水印，英文字改成「New Power Party（時力英文黨名）」、「2025.0215」和「借屍還魂」等字卡，頗有諷刺意涵。

蔡壁如當時解釋，這是別的群組發的，並非團隊所做，本來她想傳到顧問團詢問用意，並將訊息、圖卡收回；不過，民眾黨中央委員江和樹在第一時間批評，蔡壁如拿黨徽開玩笑，此舉明顯為侮辱黨徽，他身為中央委員，會第一時間跟中評會檢舉。

據悉，時隔3個月，民眾黨中評會已決議停權蔡壁如一個月。針對媒體詢問，蔡壁如中央委員遭停權一事，民眾黨僅表示，黨中央尊重中央評議委員會獨立行使職權，也尊重經相關調查、約詢等程序完備後，所做出的裁量。

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