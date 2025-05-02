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    首頁　>　政治

    國民黨台中黨部被搜 朱立倫：偉大的人民力量會站出來

    國民黨主席朱立倫2日前往台北市永春市場，出席「反惡罷 戰獨裁」 街講，並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

    國民黨主席朱立倫2日前往台北市永春市場，出席「反惡罷 戰獨裁」 街講，並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

    2025/05/02 15:11

    〔記者甘孟霖／台北報導〕檢調偵辦幽靈連署案，今（2日）搜索國民黨台中市黨部，並帶走8名幹部。對此，國民黨主席朱立倫表示，所有鷹犬都依照總統賴清德態度對在野黨不斷追殺，相信人民的力量是偉大的，民進黨怎樣惡搞，人民都會站出來。

    朱立倫今前往北市永春市場街講，會前受訪表示，賴清德態度很清楚，第一叫民眾抗議要到天安門，第二透過司法追殺在野黨，一定追訴、追查到底，第三就是大罷免，賴希望35個罷藍的選區都要過關。

    他批評，這些鷹犬就全力依照賴清德的態度，對在野黨不斷追殺，他相信人民的力量最偉大，民進黨再怎麼惡搞，最後人民的力量都會站出來。

    媒體也問罷免綠委吳思瑤領銜人張克晉要退出，黨中央如何因應？朱立倫說，民進黨透過恐嚇、司法力量造成寒蟬效應，範圍擴及全台各地，對領銜人施以收押、政治恐嚇壓力，造成許多困難，但是相信最後人民的力量會反彈。

    他批，民進黨用這樣的方式對付罷綠團體，對罷藍團體開順風車，而且每一個選區都要過關，台灣民主敗壞到這個程度，司法不公到這個程度，真的非常可惡。

    他也再度呼籲，如今關稅問題對經濟造成挑戰，加上國內大罷免對立，台灣不就要垮掉了嗎？賴清德不顧兩岸兵兇戰危，也不顧關稅風暴執意要大罷免，還是誠摯呼籲，520即將到來，全民都在看賴清德的選擇，還是要持續搞大罷免社會對立？人民的反撲一定會撲向賴，要賴下台。

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