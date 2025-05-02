不是辦藍不辦綠！偵辦幽靈連署案 中檢傳喚罷免3藍委志工

中檢今天不只針對台中國民黨陣營搜索，也一併偵辦罷免國民黨立委的志工，圖為調查員搜索國民黨市黨部情景。（記者廖耀東攝）

2025/05/02 15:49

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署今天針對罷免案第一階段提議連署，有「提議前死亡」的疑似偽造文書等違法案，指揮調查局台中市調查站等單位，搜索國民黨台中市黨部等處所，帶走台中市黨部二組總幹事楊大緯、第一組總幹事伍康龍、三組總幹事陳建鋒等幹部，但並非只偵辦藍營，也不是辦藍不辦綠，針對罷免國民黨立委顏寬恒、廖偉翔、黃健豪三名立委，中檢也傳喚志工等人偵訊。

中央選委會於上月（4月）針對全國各縣市罷免立委的幽靈連署現象，向最高檢察署告發41件涉嫌偽造或往生者（死亡者）連署，台中市部分，藍營或公民團體罷免民進黨立委蔡奇昌、何欣純，「提議前死亡」各83人與66人，公民團體或綠營罷免國民黨立委顏寬恒、廖偉翔、黃健豪中，「提議前死亡」依序為1人、3人與1人（合計5人），兩者差距懸殊。

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包括新北、台北、台南、基隆等地檢署，陸續針對幽靈連署案，搜索偵辦國民黨陣營，導致國民黨主席朱立倫等人，質疑「辦藍不辦綠」，中檢今天並非只有針對罷免蔡奇昌、何欣純的國民黨陣營傳喚搜索，而是雙方都一併偵辦，也同時傳喚偵辦志工（自然人），也就是罷免「兩藍三綠」的陣營，中檢都一併偵辦。

據指出，上述傳喚或搜索行動，都在今天中午前後陸續結束，涉案人或證人帶到調查局台中市調處與中部地區機動工作站偵訊中，不過，偵查行動的具體內容，台中地檢署尚未說明。

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