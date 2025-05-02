罷吳思瑤團體喊遇困境 網見原因全笑了：藍白修的惡法

「地動刪瑤」召集人賴苡任（圖中）指出罷免團體遇到的難題。（擷取自賴苡任臉書直播）

2025/05/02 19:15

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免民進黨立委吳思瑤案領銜人張克晉宣布退出，「地動刪瑤」召集人賴苡任今日指出罷免團體遇到的其中一個難題，如果放棄本次罷免案重新連署，適用的新修選罷法要求第1階段及第2階段都要附上身分證正反面影本，意思是新的罷免案連署難度增加。對此，有粉專就諷刺，這件事罵了超過半年以上，國民黨終於發現了？「就說藍白修的罷免門檻是惡法，不然以為我們在抗議什麼？」

賴苡任今日在臉書PO文表示，如果要讓吳思瑤罷免案繼續，會遇到以下困境。首先是要找到備補領銜人，再來是要從第1階段的提議人4108人中，找到2054位簽書面同意書。由於當初連署時只有地址，沒有留電話，此舉難度相當高。

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然而，如果放棄本次罷免案重新連署，會遇到以下困境。其中之一就是，新修的選罷法要求第1階段及第2階段都要附上身分證正反面影本，意思是新的罷免案幾乎不太可能街頭連署，只能選擇在總部室內連署，因為都要影印機。除了連署難度增加以外，他們總部的租約已經快到期了，無法長期使用。

針對賴苡任表示重新連署將適用新修的選罷法，造成連署難度增加一事。粉專「台灣佛克斯 Taiwan Focus」今日PO文指出，賴苡任「發現了一個驚天動地的秘密」。粉專諷刺，國民黨終於發現只要適用藍白兩黨所修的新罷免門檻的話，幾乎不太可能街頭連署。「喔買尬許？真的假的？哇喔～！」

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粉專表示，這件事罵了超過半年以上，「你們終於發現了是不是？就說藍白修的罷免門檻是惡法，不然以為我們在抗議什麼？不是一直護航說新法很棒棒嗎？蛤？

你們真的是很會自打嘴巴欸，厲害！」

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