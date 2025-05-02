盧秀燕稱賣土地蓋捷運 綠營批盧任期剩一年半、根本合理化賣地炒地

地政局長曾國鈞表示，籌措經費賣地非唯一。（記者蘇金鳳攝）

2025/05/02 14:55

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長盧秀燕日前宣布捷運7箭齊發，要賣地蓋捷運，今天在市議會遭多位民進黨市議員抨擊，捷運目前只有藍線要進入施工，其他路線還在可行性研究或者是綜合規劃階段，剩下一年半任期的盧秀燕為何要急著在任內清空台中市土地？根本是合理化賣地炒地，結果是造成了墊高地價、房價，市民買房痛苦指數上漲的事實。

地政局長曾國鈞表示，由於重劃地及區段徵收的土地開發需要借款，不管是重劃地的抵費地及區段徵收的配餘地，賣地是還借款，有盈餘才進入市庫，賣地只是籌措財源之一，並非全部。

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民進黨議員陳淑華指出，盧秀燕公開自詡台中市財政極佳，竟不斷裝窮，竟說要賣地蓋捷運，目前若干捷運路線還在規劃的階段，應該要有明確的財務計劃，剩下一年半任期的盧秀燕為何要急著在任內清空台中市土地？賣地只是為了炒地的說詞，合理化賣地炒地，結果是造成了墊高地價、房價，市民買房痛苦指數上漲的事實。

議員謝家宜表示，盧市長任內6年標售土地超過700億元，2025年2月更一次標售133筆土地，總價高達747億元，而其中不乏位於精華地段的土地。雖然內政部提醒盧市長，應拿來蓋社宅，避免因開發業者溢價搶標，推升當地不動產市場行情，加重民眾購屋負擔。但盧秀燕持續標售土地，顯然不在意民眾的居住正義及公共利益。呼籲盧市長任期剩1年多，實不必急於大規模標售土地，請盧市長手下留情。

議員張芬郁痛批，賣地蓋捷運說詞是騙局，一條捷運造價高昂，賣地根本不可能支付，盧市長一再賣地給建商圈地養地，只是炒作地價讓年輕人買不起，最近地政局標售精華土地入帳156億，用來蓋捷運也緩不濟急，市民更期待的是用來蓋社宅、興建公共設施，應有更多穩定性長期的財源，如未來軌道基金可以挹注市庫，發行綠色債券。

民進黨中市多位議員批盧秀燕都快卸任，為何忙著賣地。（記者蘇金鳳攝）

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