欣賞國中舞蹈成果展可放公假 澎縣府作法引發正反評價

澎湖縣立文光國中舞蹈班成果展，縣府祭出公假鼓勵措施惹議。（澎湖縣政府提供）

2025/05/02 14:49

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣立文光國民中學今（2）日晚間，在演藝廳舉辦「舞蹈班教學成果發表會」，因澎湖縣政府祭出「公假」優惠，吸引所屬機關公務人員趨之若鶩報名，還有名額限制，造成未演先轟動，引發各界正反評價。澎湖縣政府教育處表示，是「鼓勵」公務人員正當休閒娛樂，同時提供公假補休並非首例。

文光國中舞蹈班成立至今已14年時間，在校內團隊共同努力的耕耘中，舞蹈班學生的表現蒸蒸日上，辦學成效優異，各界有目共睹。更曾於去年全國學生舞蹈比賽，榮獲團體丙組民俗舞全國優等第1名的好成績。成果發表會展現出各年級學生的藝術累積及舞臺經驗，同時也是展現澎湖縣舞蹈軟實力的重要指標。

請繼續往下閱讀...

由於澎湖縣政府下達公文指令，文光國中的舞蹈班教學成果發表會，凡縣府公職人員參加，一律補休4小時，導致民眾質疑以後澎湖任何大型活動，是否都可以比照辦理？更質疑燈光一黑，或中場休息時間尿遁、外面打電話、透氣、朋友外找等，藉口一堆，就會有人趁機溜走，如何進行場內控管。

澎湖縣政府教育處表示，祭出公假優惠，是鼓勵澎湖縣政府員工放假，進演藝廳放鬆身心，並欣賞澎湖優秀子弟的學習成果，並未強迫參加。同時這也不是澎湖縣首例，有些處室舉行活動，如果要推廣，也是有用過鼓勵補休的方式，鼓勵公務人員參加。

澎湖縣立文光國中戰績彪炳，曾奪得去年全國舞蹈比賽優等第一名。（澎湖縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法