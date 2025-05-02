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    首頁　>　政治

    8幹部被檢調帶走 國民黨中市黨部發聲明回應

    國民黨中市黨部被搜索，多名幹部被帶走。（民眾提供）

    國民黨中市黨部被搜索，多名幹部被帶走。（民眾提供）

    2025/05/02 14:22

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕檢調追查全台死亡、偽冒罷免連署案，繼國民黨台南、雙北、宜蘭黨部遭檢方搜索，台中市黨部今早也遭搜索，並帶走市黨部、太平區、豐原區黨部等8名幹部調查，對此國民黨台中市黨部發出聲明，司法辦案不應受任何政治勢力干預或操控，避免淪為打擊異己、影響選情的政治工具。

    國民黨台中市黨部聲明指出，針對社會關注的司法偵辦事件與相關政治操作疑慮，中市黨部一向堅持法治社會的基本價值，尊重司法機關依法辦案，惟司法應堅守中立、公正原則，勿受任何政治勢力干預或操控。司法程序應以事實為依據、以證據為核心，避免淪為打擊異己、影響選情的政治工具。

    台中市黨部呼籲執政當局應以謹慎態度面對社會觀感，維護司法的獨立與尊嚴，確保偵辦過程合法合規，勿以不當手段對待異己，以免破壞社會對司法體系之信任；國民黨也將持續關注相關案件進展，捍衛社會公義，並與全民一同守護法治與民主價值。

    檢調搜索國民黨中市黨部並帶走8名幹部，市黨部發表聲明稱司法辦案不應受任何政治勢力干預或操控，避免淪為打擊異己、影響選情的政治工具。（國民黨提供）

    檢調搜索國民黨中市黨部並帶走8名幹部，市黨部發表聲明稱司法辦案不應受任何政治勢力干預或操控，避免淪為打擊異己、影響選情的政治工具。（國民黨提供）

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