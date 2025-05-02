台中黨部被搜朱立倫批「鷹犬追殺」 黃帝穎：法盲至極人民會反撲

律師黃帝穎。（資料照）

2025/05/02 16:12

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕檢調偵辦幽靈連署案，今（2日）搜索國民黨台中市黨部，並帶走8名幹部。黨主席朱立倫表示，所有鷹犬都依照總統賴清德態度對在野黨不斷追殺。律師黃帝穎表示，朱立倫對「大批死人連署」竟法盲瞎挺全黨偽造文書犯罪。朱立倫法盲至極，人民真的會反撲。

黃帝穎在臉書PO文表示，國民黨台中市黨部涉偽造文書今遭搜索，朱立倫怒嗆檢調「賴清德的鷹犬」更說人民會反撲，朱立倫目無法紀，連搜索票是法院裁准都不知道，根本不是檢調可以擅自搜索，尤其朱立倫對「大批死人連署」竟法盲瞎挺全黨偽造文書犯罪。人民痛恨犯罪，朱立倫法盲至極，人民真的會反撲。

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黃帝穎指出，搜索是法院裁准，搜索是檢察官向法院聲請，檢調蒐證嚴謹才可能說服法官裁准搜索，這是刑事訴訟法的ABC，朱立倫竟怒嗆檢調，簡直法盲，辦案標準在有無大批死人連署，朱立倫法盲瞎挺全黨偽造文書犯罪，訛稱「辦藍不辦綠」，但其實判斷標準很簡單，是否有相同高比例的大批死人連署，檢調只辦藍卻沒辦其他陣營？

黃帝穎續指，答案是，全國沒有人跟國民黨一樣，全國超過1923死人連署，國民黨找不到相同大批死人連署的比較基礎，可見朱立倫與韓國瑜瞎扯「辦藍不辦綠」根本站不住腳，檢察官打擊犯罪天經地義，國民黨不該有犯罪特權。

黃帝穎直言，檢察官聲押偽造文書被告，過去一般民眾如有串證滅證等「刑事訴訟法」羈押事由，被法院裁定羈押禁見的案件很多，北中南法院裁定都有，法院裁定打臉國民黨包庇偽造文書犯罪。人民痛恨犯罪，人民會反撲國民黨！

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