竹市養生館暴力討債影片曝光 罷團：鄭正鈐關係匪淺還裝睡

民進黨立委陳培瑜（右二）、郭昱晴（右一）2日陪同新竹雙罷發言人林志潔（左二）及領銜人戴振博（左一）召開「外籍人員被非法動員反罷免、養生館非法放貸與暴力討債，背後誰包庇？請鄭正鈐委員出來說明！」記者會。（記者羅沛德攝）

2025/05/02 14:12

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨籍新竹市立委鄭正鈐遭質疑動員移工參加426凱道集會。「新竹雙罷」發言人林志潔及領銜人戴振博今（2日）再披露影片和對話截圖，指控紅娥健康養生館涉嫌對新住民暴力討債，背後恐有人包庇，而鄭正鈐與養生館「關係匪淺」，至今還在裝睡、不願說明其扮演角色。

林志潔及戴振博今天偕同民進黨立委陳培瑜、郭昱晴，於立法院召開「外籍人員被非法動員反罷免、養生館非法放貸與暴力討債，背後誰包庇？請鄭正鈐委員出來說明！」記者會。

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戴振博指出，426集會前，有越南籍人士在臉書社團邀請外籍人士參加活動，註明有車接送，每人越南盾80萬元、換算約新台幣1000元，與鄭正鈐集結的時間很接近；當天紅娥養生館旁，有一群外籍人士頭戴鄭正鈐的帽子，若無鄭提供物資，要如何持有？正巧鄭正鈐的國會辦公室執行長陳昭彰，同時也是台力人力國際有限公司的董事長，且據掌握資訊，鄭與該養生館的交情匪淺。

戴振博說，他與林志潔日前已前往新竹地檢署，告發鄭正鈐動員移工參加426凱道集會，因為此事顯然違反選罷法，任何人及政黨不得邀請外籍人士參加政治性集會的活動，這其中可能還有對價關係，盼檢方儘快偵辦調查。

林志潔則播放一段吹哨者提供的影片，該影片地點在紅娥健康養生館，一位越南女性因積欠養生館老闆娘何氏卿的錢，被叫來以暴力方式傷害、追討，何不但涉及暴力討債，還把所有欠她錢的人的身分證及照片PO上臉書追緝懸賞，1個人30萬元，這在民主國家難以置信。

林志潔說，毆打人的男子則疑似為養生館員工，也是何氏卿的密友，明目張膽毆打新住民，是仗了誰的勢？後面有誰包庇？養生館一進門就是鄭正鈐的合照，鄭難道全部不知情？

接著，林志潔公布一張對話截圖，內容有一位新住民被毆打到鼻青臉腫的照片，何氏卿傳訊詢問，「我要知道這個人住哪，給我地址」、「不要讓我找到人」、「如果想死我會給他死」。

林志潔強調，這是一個民主法治國家，能夠包容忍受的事情嗎？該養生館涉及違法放貸、暴力討債、組織犯罪，鄭正鈐到現在還假裝睡覺，不願說明背後扮演的角色。

林志潔披露一張對話截圖，內容有一位新住民被毆打到鼻青臉腫的照片，何世卿傳訊詢問「我要知道這個人住哪，給我地址」、「不要讓我找到人」、「如果想死我會給他死」。（圖由林志潔提供）

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